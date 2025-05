Aleska Génesis: Javier Ceriani destapa que ella cortó con Clovis porque le cachó mensajes ¡con un hombre!

Aleska Génesis (33 años) es una de las figuras más importantes de La casa de los famosos All-stars. Se describe como una mujer fuerte, empoderada y resiliente. Ha enfrentado fuertes desafíos, como la pérdida de su libertad. A pesar de ello, no se deja intimidar.

¿Por qué Aleska Génesis terminó con Clovis Nienow?

Entrevistamos a la venezolana y nos habló de las razones que la llevaron a finalizar su relación con Clovis Nienow (31). “Tuvimos diferencias, pero terminamos en buenos términos. Como pareja no funcionamos, pero como amigos sí”.

“Las relaciones no siempre terminan como uno quisiera. Clovis fue un chico lindo en mi vida. Ambos dimos lo mejor para que funcionara, pero a veces el amor no es suficiente. No éramos compatibles como pareja y decidimos tomar caminos diferentes. Espero que tenga mucho éxito en su vida personal y profesional”.

“El amor que compartimos mientras estuvimos juntos fue real e innegable. Hicimos esfuerzos por comprendernos, apoyarnos y sacar lo mejor de cada uno, pero, a veces, aunque haya cariño, no alcanza para sostener una relación”.

Sobre los rumores de una supuesta infidelidad por parte del actor, pues se comentó que Aleska le encontró mensajes comprometedores, nos comentó: “Esa es una pregunta que no pienso responder, porque forma parte de mi vida privada. Yo elegí soltar desde el amor, sin necesidad de exponer ni dañar a nadie. Lo que haya sucedido queda entre nosotros. No tengo el interés de revivirlo ni de alimentar el morbo de la gente”, concluyó.

¿Aleska Génesis veía a Clovis como un fracasado?

Por otra parte... Javier Ceriani revela el motivo por el que Aleska terminó a Clovis:

“Conocí a Aleska Génesis en Las Vegas y ella comentó que estaba con Clovis, pero que la realidad era que él nunca había sido el hombre de su vida, ni el hombre para apostarle todas las fichas. O sea, lo veía como un loser (fracasado)”.

“Con el paso del tiempo, descubrí que ellos salieron de la fiesta de un conductor de Miami. Recuerdo que eran las 3 de la mañana de un sábado. Pelearon frente al auto que Nicky Jam le regaló a ella. Lo curioso fue que al otro día comunicaron que ya no estaban juntos”.

“Comencé a investigar todo. Él había sido contratado por una cadena de televisión en Miami. Después me llegaron los rumores de que Aleska, cuando estaba de novia con Clovis, no tenía permiso de estar mucho tiempo en esa empresa. La querían lejos del canal y de él”.

¿Aleska terminó a Clovis Nienow porqie él coqueteaba con un hombre?

“Empecé a atar cabos y me dijeron que, supuestamente, Aleska le descubrió a Clovis unos mensajes de texto con un hombre importante, motivo por el que pelearon. Este hombre era un alto ejecutivo que tiene fama de estar con actores y conductores, gays y no gays, que quieren trabajar en Miami y acceden a coquetear con él. Le mandan fotos”.

“Clovis obtuvo un contrato estable en la televisora, cosa que me llamó la atención. Cuando despidieron al ejecutivo comenzaron las especulaciones sobre si realmente Clovis aceptó esos coqueteos a cambio de trabajo en el canal”.

“La pareja traía marketing , prensa, y ella lo aprovechó. Obviamente a ninguna mujer le gusta que el hombre la engañe. Se sintió defraudada por los mensajes que vio”.

“Yo creo que a Clovis sí le gustaba Aleska, pero es un tipo sin carácter y débil. Ella es una mujer muy s3...nsual. Su perfil de hombre es otro. No le excita un guapo. Aleska ya había visto a Luca (Onestini) (como Dios lo trajo al mundo) y le pidió a la producción de LCDLF un encuentro a solas con él”, concluyó.

¿Cómo se conocieron Aleska y Clovis?

Se conocieron en La casa de los famosos de

Telemundo (2024).

Telemundo (2024). En junio de 2024, tras finalizar el reality, dieron a conocer que se daban una oportunidad. Miami fue testigo de su amor y ambos compartieron fotos en las redes sociales.

Fue durante un viaje a las playas de México cuando Clovis decidió dar el siguiente paso. Mientras buceaban, le pidió que fuera su novia. Sin dudarlo, Aleska lo besó y ahí comenzó su relación como novios.

