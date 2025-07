Poncho de Nigris reacciona a las pruebas expuestas por Rey grupero; lanza mensaje con Marcela Mistral: VIDEO

La polémica entre Poncho de Nigris y Rey Grupero ha encendido las redes sociales. Luego de que este último acusó públicamente al regiomontano de haberle sido infiel a su esposa, Marcela Mistral, con una de sus exparejas sentimentales.

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, quien aseguró que Poncho no solo se involucró con su exnovia, sino que también lo traicionó con un negocio que planearon en el pasado.

¿Qué dijo Rey grupero sobre una supuesta infidelidad de Poncho de Nigris a Marcela Mistral?

En exclusiva para TVNotas, Rey grupero destapó los motivos de su enemistad con Poncho de Nigris. El ahora conductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ reveló que el regiomontano le quedó mal con un negocio de proteínas y terminó “dándole la espalda cuando más lo necesitaba”.

“Este personaje (Poncho) me pidió miles de pesos en productos. Me traté de contactar con él y ya no me contestó. Todos sabemos como artistas que si pides un producto es para hacer intercambio. El señor es ruin, una persona mal agradecida. Uno tiene la confianza de mandar los productos, pero perdí la marca a raíz de eso”, reveló Rey a TVNotas.

Eso no es todo, también señaló que el exparticipante de la primera edición de ‘La casa de los famosos México’ le puso el cuerno a Marcela Mistral, su esposa, con una ex de él. Incluso, revivió la polémica de la infidelidad con Serrath.

“Poncho estaba casado, claro que ha pintado el cuerno. Ha habido muchos casos como el de Serrath y el de otras chicas con las que ha salido. A mí me gustaría primero tener bien todo el material para poder sacar las evidencias”. Rey grupero

Asimismo, Rey mencionó que tiene pruebas de todos sus señalamientos y advirtió que las sacará poco a poco. ¡Lo cumplió!

¿Qué pruebas mostró Rey Grupero sobre la traición de Poncho de Nigris?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido publicó la grabación de una conversación con Poncho de Nigris en la que dejó expuesto que le dio una idea para el lanzamiento del tema ‘Put... o qué’, de la cual no recibió crédito.

Además, le pidió que se contactara con la empresa de las proteínas para que les pague lo que consumió.

“EL VIDEO QUE PONCHO DENIGRIS NO QUIERE QUE VEAS Y EL SIG LES CONTARÉ COMO NOS ESTAFÓ”, escribió Rey.

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris a las declaraciones de Rey Grupero sobre su traición?

Aunque Poncho de Nigris no respondió directamente a las palabras de Rey Grupero, así como a las pruebas que exhibió de su traición, sí expresó que no está dispuesto a darle importancia a los rumores que lo enredan.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, De Nigris publicó una historia en la que se mostró plenamente motivado por la rutina de ejercicio a la cual se sometió. Destacó que está más que enfocado en él y no en los rumores sobre su persona.

“Siempre sumando, multiplicando, con la buena vibra. Ando bien calientito, ahí andan hociconeando mucho ahí, la raza, pero miren, con esto les saco el gallo. Pin… perfilito italiano, mama… Ahí a todos esos pi… tlacuaches bodegueros, que sigan hablando. Nosotros seguimos facturando” Poncho de Nigris

Además, en su cuenta de ‘X’ también lanzó un tweet que fue considerado como una indirecta a Rey grupero.

“Le pegan al lobo hasta que muerde y después dicen que es malo”, escribió.

Le pegan al lobo 🐺 hasta que muerde y después dicen que es malo. 🔱 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) July 19, 2025

¿Poncho de Nigris se separa de Marcela Mistral tras rumores de infidelidad?

Eso no es todo, en cuanto a los rumores sobre una infidelidad a Marcela Mistral, Poncho de Nigris dejó claro que todo está bien en su matrimonio, dado que publicó una ráfaga de fotografías en las que se mostró más que contento junto a la madre de sus hijos.

“Con mi mujer conectados con los árboles. 3 arbolitos más para el bosque y el hogar… Ya me anda acompañando a donde conectas con los árboles, te amo y agradezco todo su esfuerzo”, se lee en la descripción.

Por su parte, Marcela Mistral no se ha pronunciado a las fuertes declaraciones de Rey Grupero. Cabe señalar que, hace unas semanas, Poncho confirmó que hubo una crisis matrimonial con su pareja. ¿Será que Rey expone más pruebas?

Así lo dijo Poncho de Nigris: