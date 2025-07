Florinda Meza justifica su infidelidad con Chespirito; asegura que “valió la pena” el dolor a Graciela

Desde el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la viuda del comediante Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, se ha visto envuelta en un torbellino de polémicas. La versión presentada en dicha serie sobre cómo inició su relación con el comediante cuando aún estaba casado con Graciela Fernández, ha dado mucho de qué hablar.

Aunque Florinda Meza ha criticado duramente la bioserie, la cual ha señalado de “falsear los hechos sólo para vender” y ha pedido a sus detractores en redes sociales que detengan el odio en su contra.

En esta ocasión, la actriz respondió contundente con respecto a su sentir sobre lo que habría sufrido Graciela Fernández al separarse de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, por consolidar su relación amorosa con ella, no se ha salvado del escrutinio público.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza sobre el “dolor” que le causó a Graciela Fernández por su infidelidad con Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’?

Luego de que se estrenó el séptimo capítulo de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, en el cual se expuso cómo fue la infidelidad de Roberto Gómez Bolaños con Florinda Meza a Graciela Fernández, los usuarios en redes sociales no tardaron en reprobar esta acción y llenaron de críticas las cuentas de la intérprete de ‘Doña Florinda’.

Incluso, un cibernauta de Instagram no tuvo tapujos en preguntarle si no sintió remordimiento por causarle dolor a Graciela Fernández por la traición de ‘Chespirito’ con ella. Según lo que se mostró en el capitulo de la serie biográfica del comediante, su entonces esposa fue la más afectada por esta relación extramarital.

Graciela Fernández y Roberto Gómez / Especial

“Como mujer, ¿usted cree que está bien lo que que hizo?”, se lee en la publicación de Florinda.

A lo que Florinda Meza contestó:

“No siempre podemos hacer las cosas perfectas. Ni todo en la vida es como nos hubiera gustado. Lo que sí te puedo decir es que estar con mi Rober por todos los años que pudimos disfrutar, valió la pena”. Florinda Meza

Así respondió Florinda Meza:

Florina Meza se sincera sobre la infidelidad de Chespirito a Graciela Fernández, madre de sus hijo / IG: @florindamezach1

¿Qué decisión tomó Florinda Meza sobre la demanda que interpondría en contra de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Luego de que Ana María Alvarado comentó en ‘Sale el sol’ que una fuente cercana a la actriz le dijo que Florinda Meza procedería legalmente en contra de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, ella misma salió a desmentir dicha versión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la viuda de Chespirito dejó claro que no ha presentado ninguna demanda contra el proyecto de HBO Max.

No obstante, señaló que aún no ha decidido si tomará acciones legales en el futuro. También expresó que no busca conflictos con los hijos de Roberto Gómez Bolaños, pero se mantiene atenta por si su imagen o derechos son afectados.