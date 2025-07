Florinda Meza rompe el silencio sobre las últimas palabras de Chespirito: “No te vayas ¡Vive!”

En medio de un torbellino de rumores, señalamientos y hasta acusaciones que han revivido el debate en redes sociales sobre su papel en la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito , Florinda Meza, su viuda, vuelve a hacer eco en los medios, pero esta vez por algo que ha tocado el corazón de muchos: las últimas palabras que le dijo “Chespirito” antes de morir.

Durante años, la actriz ha sido objeto tanto de críticas como de elogios. Desde la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, que, según ella, distorsiona su imagen, hasta la publicación de videos que la muestran en momentos incómodos con el comediante durante su vejez, Florinda ha tenido que salir una y otra vez a defender su versión de los hechos. Pero ahora, habló de ese instante que lo cambió todo: la muerte de su esposo, aquel ícono que marcó generaciones con su humor.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué fue lo último que dijo Chespirito momentos antes de morir?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2017, Florinda Meza se sinceró como pocas veces lo ha hecho. Relató con nostalgia y dolor los últimos segundos de vida del eterno Chavo del 8. A pesar de que Roberto Gómez Bolaños ya batallaba para respirar, Meza asegura que él hizo el esfuerzo por decirle algo muy especial:

“Nada más dijo: ‘mi bonita, tú has sido…’ y empezó a respirar… Me estaba mirando muy bonito a mí y cambió su punto de vista... como si algo maravilloso viera”, confesó. La frase quedó inconclusa, pero para ella significó todo. Entre lágrimas, recuerda que el gesto de amor de su esposo, aún en ese estado crítico, fue la prueba más clara de que su relación no era como muchos la pintan. “Empecé a llorar”, dijo, al ver que su compañero de vida estaba partiendo.

Aseguran que Florinda Meza sufre depresión y ansiedad por la serie de Chespirito / Archivo, redes sociales

¿Qué dijo Florinda Meza cuando murió Chespirito?

Más allá del dolor por la pérdida, lo que la última esposa del comediante, Florinda Meza, describe en sus múltiples entrevistas parece rozar en lo místico. En conversación con Adela Micha, compartió detalles inquietantes sobre cómo fue presenciar esa transición final. Según ella, Chespirito no se fue con angustia, sino con una extraña paz:

“La muerte de él fue tan distinta. Parecía que sonreía mirando un punto, con una luz en sus ojos que ya había perdido el día anterior”

Esa mirada, según Meza, le hizo creer que existe algo más allá de la vida. “Estoy segura de que había alguien o algo que lo estaba mirando… había una expresión en su cara hasta placentera”. Mientras ella pedía entre sollozos que no se fuera, todos los perros de la casa comenzaron a aullar, como presintiendo que algo sagrado estaba ocurriendo.

Florinda Meza y Chespirito / Redes sociales

¿Florinda Meza planea contar su versión de la historia?

La actriz no ha permanecido en silencio ante la creciente polémica por la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, donde, según dice, la muestran como “la mala del cuento”. Ante esto, Florinda anunció que está preparando su propia versión de los hechos, para defenderse y contar lo que realmente vivió al lado del creador de personajes entrañables como Chapulín colorado, Doctor Chapatín y el Chompiras.

“Mi relación con Roberto fue de amor hasta el final. Lo cuidé, lo amé y estuve ahí cuando más me necesitaba. No voy a permitir que se manche nuestra historia con versiones distorsionadas”,

A pesar de las críticas, ella insiste en que su historia no fue una de abuso ni manipulación, sino de entrega y complicidad, y que nadie, excepto ella, fue testigo de esos instantes en los que Chespirito dejó este mundo con una sonrisa.

