“Síndrome de doña Florinda” se vuelve tendencia en redes; ¿qué significa y cómo identificarlo?

La serie “Chespirito: Sin querer queriendo” ha despertado varias polémicas desde su estreno. La biografía de Roberto Gómez Bolaños ha dado de qué hablar los últimos meses, desde los supuestos romances entre personajes de la entrañable vecindad, hasta las múltiples críticas que Florinda Meza ha recibido tras ser catalogada como “amante” por fans y usuarios en redes sociales.

Ahora, “doña Florinda” es tendencia entre usuarios, pues se compartió un nuevo concepto que está siendo difundido en redes, el cual fue creado por un autor argentino y que encarna un patrón psicológico real; el llamado “síndrome de doña Florinda”. ¿Qué significa?

¿De qué trata el “síndrome de doña Florinda”?

Acuñado por el sociólogo y escritor argentino Rafael Ton en 2012 y desarrollado más a fondo en su libro de 2015, el término hace referencia a una actitud elitista adoptada por algunas personas de clase media trabajadora que, al experimentar una leve mejora en sus condiciones económicas o sociales, comienzan a actuar con desprecio hacia quienes consideran por debajo de su nivel.

En la reconocida serie creada por ‘Chespirito’, doña Florinda” es una madre viuda que vive con su hijo “Quico”. Su personalidad se distingue por una actitud altanera y en ocasiones despreciativa hacia quienes la rodean. No obstante, su carácter no es del todo negativo, ya que en ciertos momentos deja ver una faceta más sensible.

Para entender el llamado síndrome de “doña Florinda”, es fundamental partir de este rasgo distintivo: su constante necesidad de mostrarse por encima de los demás, aprovechando cualquier ocasión para marcar distancia y ejercer una aparente superioridad sobre sus vecinos.

“Es una forma de fabricar un auto-púlpito. No es gente rica ni poderosa, pero tiene un poquito más que el resto y eso basta para sentirse distinta” Rafael Ton, durante una entrevista con el pódcast “Hudson… Tenemos un problema”

Según el autor, este síndrome se manifiesta en formas sutiles pero constantes: desde la queja y el aislamiento, hasta el rechazo a la diversidad de entornos o personas. Es una expresión de inseguridad envuelta en una máscara de superioridad.

Doña Florinda y Don Ramón / Redes sociales

¿Cómo identificar el “síndrome de doña Florinda” en la sociedad?

Según Rafael Ton, este comportamiento se vuelve más visible en entornos urbanos, donde las diferencias entre segmentos de la clase media pueden generar tensiones, prejuicios y actitudes discriminatorias.

Así como “doña Florinda” desprecia al resto de los vecinos de la vecindad, algunas personas, sin ser parte de una élite económica real, adoptan discursos y conductas excluyentes con quienes no comparten su estatus, aunque este sea apenas superior.

Psicólogos coinciden en que la amargura que exhiben personas como “doña Florinda” no nacen de la nada. Detrás de esa actitud suelen encontrarse:



Frustraciones no resueltas

Expectativas incumplidas

Falta de habilidades emocionales

Entornos que no brindan satisfacción personal o profesional

¿Florinda Meza podría tener el “síndrome de doña Florinda?

Todo esto puede generar una actitud defensiva y hostil, donde sentirse “por encima” del otro se convierte en una forma de proteger la autoestima.

Si bien, Ton no mencionó jamás a la actriz Florinda Meza dentro de este patrón de comportamiento, los internautas han hallado similitudes del personaje de “doña Florinda” con actitudes de la actriz en su vida diaria.

Algunos rasgos que han compartido en redes sobre supuestas actitudes de Florinda Meza son que:



Ha menospreciado la opinión y perspectiva de otras personas.

riene comportamientos impulsivos durante entrevistas o respondiendo comentarios en redes sociales.

Tiene exceso de autoconfianza, pues a pesar de las múltiples críticas, ella se mantiene firme con sus ideales de “superioridad”.

¿Será que la actriz Florinda Meza tiene el síndrome de “doña Florinda” o es sólo un personaje?

