¿Florinda Meza se arripiente de su relación con Chespirito?

En medio del revuelo que ha causado la serie Chespirito: Sin querer queriendo, quien no se ha quedado callada es Florinda Meza. La actriz, conocida mundialmente por interpretar a la inolvidable doña Florinda, vuelve al ojo del huracán por su relación con Roberto Gómez Bolaños, especialmente por el inicio de su romance, cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández.

Y es que, aunque la historia de amor entre Florinda y Chespirito ha sido contada muchas veces, la reciente producción televisiva ha removido viejas heridas y especulaciones que la actriz no pudo ignorar. Desde fuertes declaraciones hasta recuerdos íntimos de su vida con el comediante, Meza alzó la voz y dejó claro que no piensa quedarse callada mientras, según sus palabras: “Falsean la historia solo para vender”.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Florinda Meza realmente se arrepiente de haber destruido el matrimonio de Chespirito?

Durante una entrevista con Adela Micha en La Saga, Florinda fue cuestionada directamente sobre si alguna vez sintió remordimiento por haber comenzado una relación con Gómez Bolaños mientras él todavía estaba casado. Su respuesta fue tajante: “No, fíjate, nunca me sentí culpable”. ¡Así de claro!

Según Meza, aunque sabía que estaba entrando en terreno delicado, su conciencia quedó tranquila después de una llamada muy reveladora con la propia Graciela Fernández, la exesposa de ‘Chespirito’. “Me dijo: ‘Mi coraje no es contigo, es con él’”, recordó. Florinda asegura que esa conversación fue liberadora y que valoró mucho las palabras de Graciela: “Ella no se imagina el gran bien que me hizo al decirme eso”.

Eso sí, no fue algo que sucediera de un día para otro. Meza confesó que al inicio rechazó a Gómez Bolaños, tanto porque era su jefe como porque no era un hombre libre. De hecho, ella estaba comprometida en ese momento con el director Enrique Segoviano.

Florinda Meza y Roberto Gomez Bolaños / Archivo

¿‘Chespirito’ le fue infiel a Florinda Meza?

La polémica no solo ha revivido viejas pasiones, también ha encendido las dudas sobre cómo terminó realmente el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños y Graciela Fernández. En su autobiografía, el comediante admitió que su relación ya estaba deteriorada y que había cometido varios errores, incluyendo la infidelidad a la madre de sus hijos.

Por su parte, Florinda Meza, quien estaba comprometida con el director, Enrique Segoviano, cuando inició su relación con Gómez Bolaños, reveló en una entrevista que, aunque terminaron formando una pareja estable, ella sospechaba que no fue la única “aventura” de Chespirito. “Frecuentemente llegaba tarde a casa, y uno no es tonta…”, insinuó. Aunque nunca lo confirmó del todo, dejó ver que vivió momentos de incertidumbre.

Ahora, con el estreno de la serie biográfica, Florinda no pudo evitar reaccionar públicamente. A través de redes sociales, escribió: “A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Cuál es la versión real sobre la supuesta infidelidad de Chespirito y Florinda Meza?

Muchos han querido idealizar el romance entre doña Florinda y el creador de El Chavo del 8, pero la verdad es que no fue un cuento de hadas. Entre compromisos rotos, matrimonios que se desmoronaban y dudas sobre fidelidades, la historia de amor entre estos dos íconos de la televisión mexicana ha estado llena de matices.

“Si yo tenía pasado, tú tenías siete valijas, seis hijos y una esposa”, recuerda Florinda que le decía a Roberto cuando intentaban construir una relación en medio del caos. Aunque finalmente formaron una pareja duradera, la actriz no olvida que todo comenzó de una manera complicada, aunque ella confirma que no quería meterse en problemas.

La nueva serie ha desenterrado viejos fantasmas y dejado a Meza con lo que ella describe como “punzadas en el corazón”. Aunque no niega su historia, sí exige que sea contada con respeto. “Se están aprovechando de una vida ajena para hacer telenovela barata”, concluyó con firmeza.

Florinda ha insistido en invitar al público a leer el libro biográfico que Roberto Gómez Bolaños dejó para conocer “la verdad”. También lanzará un documental cuando terminen de transmitir los ocho capítulos de “Sin querer queriendo”, que estará disponible próximamente en Canela TV, donde Meza contará su versión.

