‘Sin querer queriendo’: Ella es Paulina Dávila, actriz detrás de Graciela Fernández, exesposa de ‘Chespirito’

El próximo jueves 5 de junio, se estrenará el primer episodio de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, serie que contará la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, a través de la plataforma de ‘Max’.

Producida por Roberto Gómez Fernández, hijo del recordado comediante, ha generado mucha expectativa y polémica, pues se sabe que se cambiaron el nombre de muchos personajes, incluyendo el de Florinda Meza, quien no estuvo de acuerdo con su creación.

Entre las figuras que no fueron cambiadas se encuentra la de Graciela Fernández, primera esposa de ‘Chespirito’ y madre de sus seis hijos. El también productor de televisión estuvo casado con ella por 20 años y, tras el divorcio, inició una relación formal con Florinda Meza.

Te podría interesar: El hijo de Rubén Aguirre reveló la verdad de la muerte de su padre, quien fue el ‘profesor Jirafales’, VIDEO

¿Quién es la actriz que interpreta a Graciela Fernández en ‘Sin querer queriendo’?

La actriz que le dará vida a Graciela Fernández, primera esposa de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, en la serie ‘Sin querer queriendo es Paulina Dávila.

Dávila nació el 18 de diciembre de 1988 en Medellín, Colombia, por lo que actualmente tiene 36 años. Estudió artes visuales en la Pontificia Universidad Javeriana. Si bien comenzó trabajando en el mundo de la fotografía, luego se enfocaría de lleno en la actuación. Su debut fue en 2011, con la película ‘Ya pasó el tren’, en la que interpretó a Karen.

Desde aquel entonces, ha participado en varias producciones mexicanas y colombianas. Algunas de las más destacadas son:

Luis Miguel: La serie

Aquí en la tierra

Después de ti

Venganza

El comandante

Griselda

Ella camina sola

Es prima segunda de Sofía Vergara. También se sabe que tuvo una relación con Juan Pablo Medina, la cual culminó en 2023, tras varios años juntos. Los actores dejaron ver que fue una decisión de mutuo acuerdo.

Checa: ¿Actor de la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ teme por la reacción de Florinda Meza? VIDEO

¿Cómo fue la relación entre Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y su primera esposa, Graciela Fernández?

Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y Graciela Fernández se casaron en 1968. En aquel entonces, él tenía 22 años y ella 15. Duraron 20 años juntos y tuvieron seis hijos.

En su momento, Roberto Gómez Fernández, hijo de ambos, narró que la relación entre sus padres se empezó a desgastar a raíz de los constantes compromisos laborales que tenía su fallecido progenitor.

“Empezó a no estar en la casa y a mi madre le empieza a pegar eso por obvias razones, ya no está tan presente. Hablo por mi parte: mi madre luchó en ese sentido, de entender que había un camino que estaba logrando gracias a todo lo que estaba haciendo. ¿Cómo hacer para que no descuidara la casa?”, indicó.

El divorcio entre la pareja se dio entre rumores de infidelidad. En aquel entonces, se especulaba que Bolaños había engañado a su primera esposa con Florinda Meza, ya que, al poco tiempo de la separación, ellos comenzaron a estar juntos. No obstante, esto jamás se confirmó.

Graciela Fernández murió el 27 de agosto de 2013, a los 84 años. Las causas nunca fueron reveladas. En múltiples ocasiones, sus hijos han dicho que ella fue un pilar en el éxito de su padre.

Chespirito / Max

¿Cuántos episodios tendrá ‘Sin querer queriendo’?

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ tendrá un total de ocho episodios, transmitiéndose uno por semana a través de la plataforma de Max. El primer episodio saldrá a la luz el próximo jueves 5 de junio,

Roberto Gómez Fernández ha dicho en múltiples ocasiones que esta serie es un homenaje para su padre, quien murió en 2014, a los 85 años, por complicaciones del Parkinson que padecía.

Mira: Actor que será al señor Barriga en la bioserie Chespirito, ‘Sin querer queriendo’ tuvo traumático accidente