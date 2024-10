Hijo de Roberto Gómez Bolaños se reconcilió con Florinda Meza: “Un momento feliz”

Desde que Roberto Gómez Bolaños falleció en 2014, Roberto Gómez Fernández y Florinda Meza, hijo y viuda del comediante respectivamente, han tenido desacuerdos por los derechos sobre el legado del también productor.

Aunado a esto, en su momento, Florinda se mostró molesta por la bioserie sobre Gómez Bolaños. Este proyecto fue planeado por Roberto Gómez Fernández y, de acuerdo con Meza, no se le consultó para su realización.

No obstante, tras anunciarse la retransmisión en los programas de Roberto Gómez Bolaños en televisión abierta, Gómez Fernández dio a conocer que ya se había reconciliado con Florinda Meza, luego de 10 años de la muerte de Chespirito.

Roberto Gómez Fernández ya se reconcilió con Florinda Meza

En un encuentro con la prensa, el hijo del afamado actor contó que, luego de una larga charla, pudo limar asperezas con Florinda Meza.

“Sí, muy, muy, muy contentos. Es un momento feliz. Fue un camino muy largo de pláticas y de ponernos de acuerdo, pero finalmente se logró. Yo tenía un punto a defender también, pero felizmente llegamos a un acuerdo y la influencia de Florinda también es importante” Roberto Gómez Fernández

Roberto Gómez Jr. también destacó que tanto él como la actriz comparten el mismo objetivo: asegurar que el legado de Gómez Bolaños sea tratado de manera adecuada.

“Ella ha sido un apoyo muy importante. Se hizo equipo, y creo que seguiremos siendo equipo, y siempre se logran cosas. Mira, creo que es algo importante, que tenemos el mismo fin, las mismas intenciones, que el legado de mi padre sea tratado como debe”, indicó.

Asimismo, expresó su admiración hacia la viuda de su padre, recordando que ella fue la primera en darle una oportunidad en el medio artístico.

“A Florinda le tengo un gran agradecimiento por muchas razones. En lo personal conmigo siempre fue cosas buenas. En lo profesional fue la primera que me dio una oportunidad como director cuando yo era chamaquito y eso fue lo que me hizo hacer cosas, en lo que me metí, que me gustó”, reveló.

Roberto Gómez Fernández no descarta trabajar con Florinda Meza

Para finalizar la conversación, mencionó que Florinda Meza no participará en la bioserie de Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, señaló la posibilidad de trabajar con ella en un futuro.

“Eso ya está terminado y desde hace un buen rato y tal, pero vienen cosas nuevas que ojalá me gustaría, por ejemplo, poder hacer…Gracias”, concluyó, sin dar más detalles.

¿Cuándo y dónde se retransmitirá los programas de Roberto Gómez Bolaños?

‘El chavo del Ocho’ y ‘El chapulín colorado’ está disponible en la plataforma de VIX. ‘El chavo del ocho’ también se comenzará a transmitir en el canal de las Estrellas a partir del 16 de octubre, a la 1:30 pm.

