Ángela Aguilar habría corrido a la violinista de Nodal, presunta amante del cantante, revelan

Un vídeo viral de Ángela Aguilar y Christian Nodal, habría mostrado la presunta infidelidad, según internautas, del cantante mexicano. Y es que el lenguaje corporal de una violinista (Esmeralda Canapé), presuntamente lo habría “delatado”. Los rumores crecieron y las especulaciones se hicieron más grandes, pues para muchos era algo totalmente evidente. La situación ha generado rumores que apuntan a que Aguilar habría despedido a la violinista por una serie de gestos que, según algunos, evidencian celos o incomodidad. ¿Es verdad?

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué acusan a violinista de Christian Nodal, de ser la presunta amante del cantante?

Recientemente se volvió viral un video de un concierto de Christian Nodal, en el que se muestra a Ángela Aguilar llegando al escenario, abrazando a Nodal y luego saludando al público. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de una violinista que se encontraba en el lugar.

Para muchos, la mujer presuntamente habría mostrado una expresión de “desagrado” al presenciar el beso que la pareja se dio. Las teorías comenzaron en los comentarios, aquí algunos de los ejemplos:



“La violinista tiene algo que ver con Nodal - La del chelo se sabe toda la historia”,

“Solo las mujeres entendemos esos gestos, que hermosa la violinista” y,

“Nodal anda con la que se agarra el pelo”.

Christian Nodal se presentó en la Supernova 2025 / Captura de pantalla

¿Ángela Nodal “despidió” a Esmeralda Canapé, violinista de Christian Nodal?

Tras esta escena protagonizada por Christian Nodal y Ángela Aguilar en pleno concierto, Inés Moreno, reconocida periodista de espectáculos, aseguró que tanto Esmeralda Canapé como su compañera de la banda habían sido apartadas del equipo de Nodal tras la filtración de los videos.

Según Moreno, la situación podría haber sido provocada por los “gestos de desaprobación” durante el concierto, lo que habría molestado a Ángela Aguilar:

Dicen que ya las dos, por andar haciendo caras (…) ya está la historia de que Ángela las mandó correr, porque dijo ‘no, mijito’ (…) pudiera ser que la violinista es ‘fan de su relación’ y ojo de loca no se equivoca. Inés Moreno

Sin embargo, otros rumores apuntan a que la violinista no fue despedida, sino que se habría ido debido a cuestiones logísticas, como la falta de visa para continuar con la gira de Nodal por Estados Unidos. De acuerdo con algunos informes, no solo la violinista, sino también la persona encargada del violonchelo, habría dejado de trabajar con Nodal por motivos relacionados con los papeles migratorios.

La confusión aumentó cuando se reveló que la violinista no estaría participando en la gira estadounidense de Nodal, lo que generó aún más especulación sobre las verdaderas razones detrás de su salida.

Lo anterior,se mantiene en el ámbito de la especulación y el rumor, hasta que no se confirme.

Minuto: 34:00.

¿Ya hay fecha para la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Más allá de las polémicas protagonizadas por Ángela Aguilar y Christian Nodal, su boda es uno de los momentos más esperados no solo por fans y seguidores, si no también por amigos y colegas del espectáculo.

La fecha exacta aún no se sabe, pero fue una declaración realizada por la hija de Pepe Aguilar, la que dejó de lado las especulaciones sobre una posible ruptura:

Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia. Ángela Aguilar

Es importante recordar que la pareja se casó por lo civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos, durante una ceremonia privada con pocos asistentes, el 24 de julio de 2024.

