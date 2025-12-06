¿Ángela Aguilar terminará con Christian Nodal? No sabe si llegarán a los 2 años de casados: “Sí me afecta”

El pasado 24 de julio, Christian Nodal y Ángela Aguilar celebraron un año de casados. Su historia de amor no ha sido nada fácil, principalmente por las críticas y los rumores de posibles infidelidades por parte de él. Pese al tiempo que ha pasado desde que comenzó su relación, muchos creen comenzó como un presunto engaño a Cazzu, expareja de Nodal.

Esta creencia se reforzó aún más cuando Christian Nodal confesó en entrevista a Adela Micha que el mismo mes que terminó su relación con Cazzu, la madre de su hija, se enamoró de la hija de Pepe Aguilar. “Yo no sabía que me iba enamorar el mismo mes que terminé”.

Sin embargo, Ángela Aguilar ha tratado de mantenerse al margen de la polémica que no termina y menos ahora que ‘Venteaneando’ aseguró que Christian Nodal habría demandado a su ex Cazzu, después de que la cantante argentina confesara a la prensa mexicana que el apoyo recibido por el cantante para su hija en común no le parecía “justo”.

¿Ángela Aguilar duda de si llegarán a los dos años de matrimonio con Nodal? / Redes sociales

¿Cómo surgió la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Desde el lanzamiento de la canción “Dime cómo quieres”, los fans notaron la química entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y muchos esperaban que surgiera algo entre ellos. En aquel momento esto no ocurrió, pero ahora, con las recientes declaraciones de la cantante, se sabe que sí existió una conexión emocional previa que no se concretó debido a decisiones personales del intérprete.

Con el tiempo, Nodal formó una relación con otra cantante y posteriormente inició un noviazgo con la argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. Tras esa etapa, ambos confirmaron su separación. Semanas después, Ángela y Nodal hicieron pública su relación y, en julio de 2024, se casaron en una ceremonia privada, desatando una ola de debate entre seguidores de la música regional mexicana.

La artista ha descrito este proceso como un “amor pausado”, una frase que retomó fuerza después de sus declaraciones recientes. Para los fans, esto confirma que la conexión entre ambos existía desde hace años, aunque las circunstancias no les permitieron estar juntos en ese momento.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar duda seguir casada con Christian Nodal?

En una entrevista reciente con L.A Times, Ángela Aguilar dejo claro que le gustaría llegar no solo a los dos años de casada con Nodal sino los que se puedan.

“Todo muy bien, nadie pensó que llegaríamos al año. Ahora falta cumplir dos (risas)… y los que vengan, si Dios quiere.”, dijo Ángela Aguilar.

La cantante dejo claro que ha tratado de no dejarse caer ante lo negativo aunque le afecte: “Para mí es muy importante la salud mental. Es importante no creerte tanto, no ser tan egoísta con tus problemas, porque hay gente que realmente la está pasando mal. Sí me siento afortunada de tener a mi familia con salud, de estar juntos, de tener esta oportunidad de poder trabajar. Obviamente, las cosas negativas me afectan, pero lo de salir adelante ni siquiera puedes ponerlo en duda; es algo que no está en discusión.”

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las críticas que recibe en redes sociales por su matrimonio con Nodal?

Finalmente, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, reconoció que las criticas en redes le han afectado, pero siente que ya está aprendiendo a manejarlo de mejor manera.

“Las redes sociales y yo tenemos una relación de amor y odio. Estoy aprendiendo a seguir sintiéndome segura sin la necesidad de validarme a partir de lo que la gente dice de mí, pero es un tema de amor propio que he trabajado con mi psicóloga: amarme, valorarme y no dejar que esas críticas me afecten tanto.”, dijo Ángela Aguilar.

