Aneliz Aguilar, hermana de Ángela, ¿canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo? Corren fuertes rumores

La incertidumbre crece alrededor del compromiso de Aneliz Aguilar, hija mayor de Pepe Aguilar, luego de varios meses sin mostrar su anillo ni publicar fotografías junto a su prometido, Luis Rodrigo Castillo. Lo que comenzó como comentarios aislados en redes sociales ha evolucionado en un debate constante entre seguidores de la dinastía Aguilar, especialmente tras su ausencia en eventos familiares recientes.

La joven, conocida por mantener un perfil reservado, ha incrementado las dudas entre los fans, pues desde finales de 2024, cuando su compromiso fue anunciado públicamente, las señales de su relación han ido desapareciendo. Mientras tanto, el silencio absoluto tanto de Aneliz como de Luis Rodrigo mantiene viva la pregunta que muchos se hacen: ¿sigue en pie la esperada boda?

Aneliz Aguilar / Instagram: @pepeaguilar_oficial

¿Qué pasó con la boda de Aneliz Aguilar y Luis Rodrigo Castillo?

El compromiso entre Aneliz Aguilar y Luis Rodrigo Castillo fue confirmado por Pepe Aguilar a finales de 2024 con una publicación donde celebró, con humor, que sus dos hijas se comprometieran casi al mismo tiempo. Las imágenes del anuncio mostraban a Aneliz posando con su anillo y compartiendo el momento con su familia.

Sin embargo, a lo largo de 2025, distintos detalles llamaron la atención del público. El primero ocurrió en el resumen anual que Aneliz compartió en enero: fotos, viajes y memorias familiares, pero en ninguna aparece el anillo de compromiso. Aunque para algunos fue una simple casualidad, para otros marcó el inicio de un patrón.

El tema volvió a encenderse cuando en agosto de 2025 la joven compartió nuevas imágenes de reuniones familiares, nuevamente sin portar la joya. La situación se intensificó en noviembre, durante la cena de Thanksgiving de la dinastía Aguilar, donde la ausencia de Luis Rodrigo Castillo fue evidente y Aneliz volvió a aparecer sin su anillo.

A esto se suma que no existen fotos recientes de la pareja ni una fecha definida para la boda. En redes sociales, especialmente en X, los usuarios han generado distintas teorías: desde presuntos problemas en la relación hasta que ambos podrían estar atravesando una pausa o simplemente buscando mantener su privacidad. No existe, por ahora, confirmación de ninguno de estos escenarios.

Día de acción de gracias de los Aguilar / Captura de pantalla

¿Quién es Luis Rodrigo Castillo, el prometido ausente en las recientes reuniones familiares?

Luis Rodrigo Castillo, el prometido de Aneliz Aguilar es abogado, empresario y políglota. Domina español, inglés, francés e italiano. Su trayectoria profesional incluye cargos destacados:



En 2021 fue vicepresidente de la Sociedad de Arbitraje Internacional de Derecho de Miami.

En 2022 trabajó como asistente de investigación en el Instituto de Política Exterior de Johns Hopkins SAIS, en Washington.

Desde 2017 es fundador de Union Design Developers, una empresa dedicada a la oferta de lotes residenciales, comerciales e industriales.

Desde 2022 ejerce como abogado en Attorney At Law.

Su perfil discreto, sumado a su ausencia reciente en eventos públicos junto a Aneliz, ha contribuido a la ola de teorías que circulan en redes sociales. No obstante, hasta el momento no hay información oficial sobre el estado actual de la relación.

Luis Rodrigo Castillo / Captura de pantalla

¿Quién es Aneliz Aguilar, hija mayor de Pepe Aguilar y a qué se dedica?

Aneliz Aguilar Álvarez, nacida el 7 de abril de 1998, es la hija mayor de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá. Hermana de Ángela y Leonardo Aguilar, forma parte de la reconocida dinastía Aguilar, aunque ha decidido mantener un perfil más discreto que el de sus hermanos músicos. Desde muy joven llamó la atención del público por su presencia constante en eventos familiares y por aparecer en diversas publicaciones del clan, pero a diferencia del resto de su familia, no siguió una carrera en la música.

A lo largo de los años, Aneliz ha construido su propio camino en el mundo digital. Se ha consolidado como influencer de moda y estilo de vida, compartiendo en Instagram fotografías de viajes, outfits y momentos personales. Su cuenta suma cientos de miles de seguidores, lo que la convierte en una figura atractiva para marcas y colaboraciones. Su estilo visual, centrado en moda, lifestyle y contenido aspiracional, la ha mantenido vigente dentro del entretenimiento sin necesidad de dedicarse al canto.

En el ámbito académico, estudió Business Management, enfocándose en la administración de empresas relacionadas con el entretenimiento. Esta formación le ha permitido involucrarse en la parte organizativa de proyectos familiares como Jaripeo Sin Fronteras, donde ha participado en logística y producción detrás del escenario. Su rol ha sido clave para mostrar que su interés va más allá de la exposición pública, orientándose también a la operación y gestión de espectáculos.

