Pepe Aguilar estalla vs reportero por Ángela: el video que desató otra vez la polémica ¿Qué dijo?

La familia Aguilar volvió a quedar en el ojo del huracán luego de que internautas recuperaron un video de 2023, donde se observa a Pepe Aguilar y a su hijo Leonardo reaccionar de manera tajante ante preguntas dirigidas a Ángela durante una rueda de prensa. El material, que circula nuevamente en redes, revive uno de los momentos más tensos entre la dinastía y los medios, en el marco de la gira Jaripeo sin Fronteras en la Monumental Plaza de Toros México.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar / Facebook: Pepe Aguilar

¿Qué pasó entre Pepe Aguilar y el periodista durante la conferencia?

En aquel encuentro, que originalmente buscaba promover la presentación del espectáculo Jaripeo sin Fronteras, las preguntas rápidamente se desviaron hacia controversias personales, principalmente las relacionadas con la filtración de la foto de Ángela Aguilar y Gussy Lau en 2022. La reaparición del video ha detonado nuevas discusiones sobre cómo manejan los Aguilar las críticas, sus interacciones con comunicadores y el impacto que estos episodios han tenido en la imagen de la joven cantante.

El reportero preguntó: “Después de la polémica que viviste el año pasado... ¿de qué manera te reconstruiste para que estos comentarios no te afectaran al grado que dijeras ‘ya no quiero ser artista’?”.

Tras escuchar esto, Pepe Aguilar intervino de inmediato. Visiblemente molesto, respondió:

“Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen. Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Tampoco hay que mentirle al público… ¿Por qué no le preguntas eso?” Pepe Aguilar

Pepe defendió a su hija argumentando que Ángela mantenía presentaciones exitosas y que su música seguía posicionándose internacionalmente, lo que para él contradecía cualquier versión sobre crisis o baja aceptación del público.

Leonardo Aguilar también participó en la defensa familiar al decir: “¿Por qué no le preguntas eso? Agarra el micrófono y pregunta eso”, respaldando la postura de su padre.

¿Qué dijo Ángela Aguilar luego del comentario de Pepe Aguilar?

Tras la confrontación entre su padre y el reportero, Ángela Aguilar decidió responder directamente. En su intervención, explicó que su familia siempre la protegerá ante cualquier situación y reconoció que su exposición pública influye en cómo se perciben sus acciones.

“Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo… El único problema es que como tengo varias personas que me siguen, me está viendo mucha gente. Todo lo que hago, bueno o malo, sale” Ángela Aguilar

La cantante también destacó que prefiere expresarse a través de su trabajo musical: “Con los hechos hablo y no sé hablar pero sí sé cantar”. Con ello, reiteró que su enfoque principal continúa siendo la música mexicana y la comunicación con su público.

Ángela remató con un mensaje sobre resiliencia: “Siempre te puedes levantar… hay que ser honestas, vivir en tu verdad. Mi verdad es la música”.

Gussy Lau y Ángela Aguilar estuvieron en una relación durante 2022 / Capturas de pantalla de ig: @gussylau, @angela_aguilar_

¿Por qué volvió a revivir la polémica de Pepe Aguilar y su hija, Ángela Aguilar en redes sociales?

El material resurgió luego de que usuarios de TikTok republicaran fragmentos del video, donde se observa el momento en que Pepe y Leonardo Aguilar enfrentan al periodista. En cuestión de horas, el contenido comenzó a generar miles de reacciones y comentarios, dando pie a un debate que ya se había mantenido dormido durante meses.

Esto surge tiempo después de que el cantante Pepe Aguilar volviera a hablar públicamente del “hate” que recibe su hija. En un live y en declaraciones recogidas por varios medios, el cantante abordó con dureza las críticas que Ángela enfrenta en redes sociales. Él ha dicho que ese tipo de ataques en redes son “una moda”, que lamentablemente muchas veces tienen como blanco a quienes más lo están viviendo; aseguró que aunque Ángela aparenta indiferencia, en realidad ha llorado por los insultos. Además, lanzó un mensaje dirigido, sobre todo, a mujeres que critican a otras mujeres: “Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”.

