Tunden a Pepe Aguilar tras mensaje de Ángela Aguilar por el Día internacional de la mujer ¿Defendió a su hija?

El día internacional de la mujer, conmemorado cada 8 de marzo, generó diversas reacciones en redes sociales luego de que el cantante Pepe Aguilar compartiera un mensaje relacionado con la violencia digital hacia las mujeres. La publicación apareció en sus historias de Instagram y consistía en una imagen con fondo morado y letras blancas, creada por el fotógrafo Erick Nieto, colaborador habitual de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pepe Aguilar habla sobre el distanciamiento con Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Qué dijo Pepe Aguilar en su mensaje por el Día internacional de la mujer?

La publicación difundida por Pepe Aguilar incluyó un texto en el que se hacía referencia al contraste entre los discursos públicos sobre igualdad y las dinámicas que se observan en internet.

En el mensaje se leía:

“Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”. Pepe Aguilar

El cantante compartió la imagen en sus historias de Instagram durante la jornada del 8 de marzo. Antes, su hija Ángela Aguilar replicó el mismo contenido en su cuenta personal, lo que amplificó la conversación entre seguidores.

La imagen fue realizada por el fotógrafo Erick Nieto, quien ha trabajado en distintas ocasiones con integrantes del entorno artístico cercano a la familia Aguilar. Aunque el texto no fue redactado directamente por los cantantes, su difusión generó una cadena de comentarios entre usuarios.

Mensaje de Pepe Aguilar / Captura de pantalla

¿Pepe Aguilar defendió a Ángela Aguilar tras críticas por mensaje del 8 de marzo?

Aunque no mencionó a su hija en dicho mensaje, la mayoría en redes señaló que sí pudo ser una indirecta a todos aquellos quienes critican a Ángela Aguilar. Eso no es todo, tras la difusión de la publicación varios internautas mencionaron a otras figuras públicas, tal como Cazzu. En TikTok y otras plataformas se leyeron comentarios como:



“Cazzu y su hija también son mujeres y eso no les importó”,

“Aquí nadie sufrió, no hubo ningún corazón roto”,

“Somos bien hipócritas, la verdad”,

“Aquí no hay ninguna pobrecita”,

“No se le debe sororidad a la mujer que no te la da” y

“Es que también Ángela no coopera”.

Estas reacciones se difundieron principalmente en publicaciones relacionadas con el mensaje del cantante y en videos que replicaban la imagen compartida por la familia Aguilar.

Las respuestas reflejaron la conversación digital generada en torno al tema y se sumaron a la discusión sobre el trato que reciben figuras públicas en internet. En redes sociales, el contenido continuó circulando acompañado de opiniones diversas por parte de usuarios.

Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look. / Instagram: @angela_aguilar

¿Qué ha dicho Pepe Aguilar sobre los escándalos de Ángela Aguilar?

En años recientes, Pepe Aguilar ha respondido públicamente a comentarios negativos dirigidos hacia su hija Ángela Aguilar en redes sociales. La cantante ha sido mencionada en distintos debates digitales relacionados con su carrera y su presencia mediática, tras oficializar su relación con Nodal.

Uno de los episodios ocurrió en noviembre de 2025, cuando circularon comentarios en internet que cuestionaban la autenticidad de las presentaciones en vivo de Ángela Aguilar. Ante esta situación, Pepe Aguilar grabó imágenes durante un concierto realizado en El Paso, Texas.

En ese momento, el cantante registró acercamientos al micrófono de su hija y también compartió videos desde el backstage. El objetivo, según explicó, era mostrar que la joven artista interpretaba sus canciones en vivo y responder a versiones que circulaban en redes.

En otra transmisión en vivo, el intérprete de “Por mujeres como tú” también habló sobre el origen de algunas críticas dirigidas a su hija. Durante ese espacio mencionó:

“Las mujeres mexicanas deben dejar de fregar a otras mujeres. La mayor parte de las críticas vienen de ustedes mismas”. Pepe Aguilar

Por su parte, Ángela Aguilar ha mencionado en entrevistas recientes su postura sobre el tema de los ataques en internet. En una de sus declaraciones expresó:

“Nadie debería ser atacada por lo que piensa o por lo que es. Lo que buscamos es respeto, en la vida real y en el mundo digital”. Ángela Aguilar

