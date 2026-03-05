Emiliano Aguilar responde a Pepe Aguilar tras pedir oraciones para él en concierto: “Apá, ya deja de hablar de mí”

La relación entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales después de que el cantante de música regional mexicana hiciera un comentario público sobre su hijo durante una presentación en vivo. Las palabras del intérprete fueron registradas por asistentes al concierto y posteriormente circularon en distintas plataformas digitales.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su hijo Emiliano durante un concierto?

Durante un concierto, Pepe Aguilar se dirigió al público para hablar sobre la situación de uno de sus hijos. En ese momento explicó que atraviesa dificultades y solicitó a los asistentes que lo incluyeran en sus oraciones.

En el video difundido en redes, el cantante expresó:

“Yo tengo un hijo ahorita pasando por problemas serios, un hijo grande. Y les pido a todos ustedes una oración por este canijo chamaco en Perú”. Pepe Aguilar

El intérprete también mencionó que, desde su perspectiva, las situaciones personales pueden contrastar con la imagen pública que a veces se proyecta en la vida artística. Durante el mismo mensaje añadió que cuando alguien comete errores debe enfrentar las consecuencias correspondientes.

“Así es la vida. De repente uno hace lo que puede hacer… de repente algún chamaco se pendeja. Bueno pues ahí, ¿qué puede hacer uno? Y si la regó y lo encuentra culpable, tendrá que cumplir lo que tenga que cumplir”. Pepe Aguilar

En esa misma intervención, Pepe Aguilar señaló que no sería “alcahuete” de alguien que haya cometido un error. El fragmento fue grabado por asistentes al evento y posteriormente se compartió ampliamente en redes sociales, lo que generó reacciones entre los seguidores de la familia Aguilar.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo respondió Emiliano Aguilar a las palabras de su papá?

Tras la difusión del video del concierto, Emiliano Aguilar publicó un audio dirigido directamente a su padre. En el mensaje, el también cantante le pidió que dejara de hablar sobre él durante sus presentaciones o entrevistas.

El audio, que circula en redes sociales, comienza con un mensaje directo:

“Apá, este mensaje es para ti. Ya deja de hablar de mí, por favor” Emiliano Aguilar

A lo largo de la grabación, Emiliano Aguilar menciona que ha visto tanto el video del concierto como entrevistas en las que su padre se refiere a él. También expresó que preferiría que su nombre no fuera mencionado públicamente en ese contexto.

“Apá, deja de decir que yo… que no soy el alcahuete de nadie en tus conciertos, de que recen por mí, de que esto”. Emiliano Aguilar

En la misma grabación, el cantante también hizo referencia a la situación mediática que ha rodeado recientemente a su hermana Ángela Aguilar, señalando que no entiende por qué su padre habla sobre él mientras apoya a la intérprete en medio de la polémica.

“Si no eres alcahuete de nadie, entonces ¿por qué estás ayudando a Ángela con todo su cagadero?... Por favor, apá, ya no digas mi nombre… yo no me meto con nadie y luego se meten conmigo”. Emiliano Aguilar

El audio continúa con un llamado a que su padre deje de mencionar su nombre públicamente. Emiliano aseguró que él no se ha involucrado en conflictos con otras personas.

¿Por qué el conflicto entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar se volvió viral?

La situación se volvió tendencia principalmente por la circulación de dos materiales: el video del concierto en el que Pepe Aguilar habló sobre su hijo y el audio en el que Emiliano Aguilar respondió públicamente.

Ambos contenidos comenzaron a compartirse en redes sociales y generaron conversación entre usuarios que siguen la trayectoria de la familia Aguilar, una de las más conocidas dentro del regional mexicano.

El intercambio también llamó la atención porque involucra a integrantes de una familia que ha mantenido una presencia constante en el espectáculo. Pepe Aguilar es reconocido por su carrera musical y por continuar el legado artístico de la dinastía fundada por Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Por su parte, Emiliano Aguilar también se ha desarrollado dentro de la música, aunque su carrera ha seguido un camino distinto al de otros miembros de la familia.

Hasta el momento, el intercambio entre padre e hijo se ha limitado a las declaraciones públicas difundidas en video y audio. Ninguno de los dos ha emitido un nuevo posicionamiento oficial después de la circulación de estos materiales.

