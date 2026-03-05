Emiliano Aguilar desata polémica tras llamar “morras sin valores” a cantantes de reguetón ¿indirecta a Cazzu?

El nombre de Emiliano Aguilar volvió a colocarse en tendencia en redes sociales luego de que compartiera un par de videos en sus cuentas oficiales en los que lanzó fuertes comentarios sobre algunos intérpretes de la música urbana. Las declaraciones del cantante de rap generaron diversas reacciones entre los usuarios, quienes comenzaron a debatir sobre sus palabras y a especular sobre a quiénes iban dirigidas.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre las cantantes de reguetón?

La polémica comenzó cuando Emiliano Aguilar compartió un video en el que expresó su postura sobre algunas artistas femeninas que forman parte del movimiento urbano. Durante su mensaje, el intérprete señaló que varias canciones dentro del género se enfocan principalmente en contenido sexual, situación con la que dijo no estar de acuerdo.

En el video, el cantante afirmó que las letras de ciertas intérpretes no transmiten mensajes que, desde su perspectiva, resulten significativos. En ese contexto fue cuando lanzó una frase que rápidamente se viralizó.

“¿No se han dado cuenta que todas las morras reguetoneras y raperas nada más rapean de puro se...?… ténganse un poco de respeto, porque no pueden hablar de qué tan difícil es ser mamá… morras sin valores, la neta” Emiliano Aguilar

Durante el mismo mensaje, Emiliano Aguilar también señaló que considera importante que los artistas de música urbana exploren otros temas en sus composiciones. El cantante mencionó que existen diversas experiencias de vida que podrían reflejarse en las letras, especialmente aquellas relacionadas con situaciones cotidianas o personales.

Las declaraciones generaron una amplia conversación entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a debatir sobre el contenido de las canciones dentro del género urbano y sobre la postura del rapero.

¿Emiliano Aguilar habló de Cazzu en sus críticas?

Tras la difusión del video, varios seguidores comenzaron a preguntarle directamente en los comentarios si sus palabras estaban dirigidas a alguna artista en particular. Entre los nombres que aparecieron en las conversaciones de redes sociales se encontraba el de Cazzu, cantante argentina que también forma parte del género urbano.

Ante las preguntas, Emiliano Aguilar respondió que sus declaraciones no estaban dirigidas hacia ella. De hecho, el rapero aclaró que no se refería a la intérprete y expresó su apoyo.

El comentario surgió luego de que varios internautas interpretaran que la crítica podía estar relacionada con figuras populares del reguetón o del trap latino. Sin embargo, el cantante insistió en que su mensaje no tenía destinatarios específicos y que se trataba de una reflexión general sobre el contenido de ciertas canciones.

La conversación continuó extendiéndose en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos del video y comentaron las declaraciones del intérprete.

Emiliano Aguilar reacciona a la canción de Cazzu / IG: @cazzuoficiql / @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Emiliano Aguilar también criticó a los cantantes de rap y reguetón?

Después de que su primer video comenzara a circular ampliamente, Emiliano Aguilar publicó una segunda grabación en la que aclaró que sus críticas no se limitaban a las mujeres dentro del género urbano.

En ese nuevo mensaje explicó que también considera que varios intérpretes masculinos del reguetón y del rap utilizan temáticas similares en sus canciones. Según mencionó, muchas letras se centran en asuntos como el se... el dinero, las drog... o los excesos.

Durante el video, el cantante señaló que le gustaría escuchar más canciones que hablen sobre experiencias de vida reales, como los retos cotidianos que enfrentan muchas personas.

“También los hombres reguetoneros hablan de puro sexo, también ellos. Rapeen de sus vivencias, de las cosas que pasan todos los días a las personas regulares; de no tener dinero, de estar batallando para pagar la renta, que no hay agua” Emiliano Aguilar

El rapero agregó que considera que ese tipo de historias podrían conectar con el público desde otra perspectiva. Sin embargo, reiteró que, desde su punto de vista, cuando el contenido proviene de mujeres dentro del género, suele generar mayor controversia, comentario que también fue retomado por los usuarios en redes sociales.

