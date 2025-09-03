¿Emiliano Aguilar llamó “cobarde” a Pepe Aguilar? Sorprende con ácido comentario ¿contra la dinastía Aguilar?

La familia Aguilar sigue en controversia por la serie de declaraciones que ha dado Emiliano Aguilar, principalmente, en contra de Pepe Aguilar. Si bien el rapero había prometido ya no hablar más de su padre o el resto de su familia, ahora sorprende con un comentario ácido, ¿qué dijo?

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su papá, Pepe Aguilar, y el resto de su familia?

A través de Instagram, Emiliano Aguilar le recordó a sus seguidores que no tenía la necesidad de bajar fotos de sus redes, a diferencia de “otros”, que se arrepienten de sus acciones.

Si bien no mencionó nombres, para muchos, su mensaje, supuestamente, fue una referencia a la fotografía que subieron desde la cuenta de la mascota de Pepe Aguilar, en la cual se ve al “Gordo Aguilar” frente a la piscina donde Emiliano suele hacer sus videos. Dicha foto fue eliminada poco después y se subió un comunicado en el que el animal se “disculpa”.

El rapero aseguró que él “sí los tiene bien puestos”, no como los integrantes de “esa familia”. Por si esto fuera poco, también escribió que su mamá no había criado a un hijo “cobarde”, como otras que “sí lo hicieron”. Esta frase llamó la atención y se interpretó como un, supuesto insulto a su padre en redes sociales.

“Nomás para recordarles. Día 4 que no se quita la foto que subí y no se va a quitar. Aquí sí los tengo puestos, no como esa ‘familia’. My mom didn’t raise a coward, but the other one did (Mi mamá no crió a un cobarde, pero la otra sí)” Emiliano Aguilar

Toda esta situación ha causado mucha controversia en redes sociales. Aunque algunos le han pedido que ya deje el tema por la paz y hasta lo acusan de “buscar atención”, la gran mayoría se solidarizó con él y afirma que es “el único Aguilar que cae bien”.

Nuevo mensaje de Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar? Te contamos la cronología

No es un secreto para nadie que Emiliano Aguilar y su papá, Pepe Aguilar, llevan años distanciados. Las cosas entre ellos escalaron en las últimas semanas. Aquí te contamos la cronología de su polémica:

Todo comenzó después de que Pepe Aguilar declarara que su expareja y madre de Emiliano Aguilar, Carmen Treviño, se llevó todo tras la separación y lo alejó de su hijo.

Emiliano Aguilar comparte un video exigiendo respeto para su mamá y diciendo que ella es la única que lo apoyó en tiempos difíciles. Treviño agradece el apoyo de su hijo y da a entender que todo lo dicho por Pepe, supuestamente, habría sido mentira.

y diciendo que ella es la única que lo apoyó en tiempos difíciles. Treviño agradece el apoyo de su hijo y da a entender que todo lo dicho por Pepe, supuestamente, habría sido mentira. La cuenta oficial de “Gordito”, el pug de Pepe Aguilar, sube una foto del perro frente a la piscina donde Emiliano graba sus videos . Dicha foto se elimina poco después y el animal “se disculpa” con un comunicado en el que explica que no controla todo lo que se comparte en su perfil.

. Dicha foto se elimina poco después y el animal “se disculpa” con un comunicado en el que explica que no controla todo lo que se comparte en su perfil. Emiliano Aguilar rechaza la disculpa y sube una foto editada de su familia con cara de perro

Pepe Aguilar limitan los comentarios en redes sociales.

Emiliano Aguilar comparte los mensajes insultantes que le mandó Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar,

Hasta el momento, Pepe Aguilar o el resto de su familia no se han pronunciado ante esta controversia. En tanto que Emiliano ha compartido los mensajes de apoyo que ha recibido de sus fanáticos.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Emiliano Aguilar está dispuesto a reconciliarse con Pepe Aguilar y el resto de su familia?

Una de las dudas que más han surgido en medio de toda esta polémica es si Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar estarían dispuestos a limar asperezas, ya que, si bien llevan años distanciados, en su momento dijeron quererse mucho.

La realidad es que Emiliano no desea reconciliarse con su papá o el resto de su familia. Incluso antes de este suceso, declaró que, aunque quiere a su progenitor, siente que están mejor distanciados.

Ahora con sus publicaciones y la serie de revelaciones sobre el presunto favoritismo que Pepe habría tenido sobre sus otros hijos, Leonardo y Ángela, muchos intuyen que la reconciliación es más que imposible.

En tanto que Pepe, en un principio, sí dijo querer hablar con su hijo y crear un lazo. No obstante, en los últimos meses afirmó respetar la decisión de su primogénito de mantenerse alejado.

