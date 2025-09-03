Conductores de Hoy arremeten contra la Pepe Aguilar tras pleito con Emiliano Aguilar

El conflicto entre Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, y la famosa dinastía continúa generando polémica en lo que inició como declaraciones del cantante en entrevista con Pati Chapoy sobre su separación de Carmen Treviño, madre de Emiliano, terminó escalando a un enfrentamiento mediático.

En medio del escándalo, los presentadores de Hoy —Martha Figueroa, Sebastián Reséndiz, Jonathan Barajas y Andrea Escalona— dieron su opinión sobre la polémica y no dudaron en criticar tanto a la familia Aguilar como al intérprete de Adiós amor.

¿Qué dijo Pepe Aguilar que molestó a Emiliano Aguilar?

Luego de que Pepe Aguilar habló con Pati Chapoy sobre su ruptura con Carmen Treviño. En la charla, el cantante aseguró que fue ella quien se llevó a Emiliano siendo menor de edad, lo que abrió viejas heridas en el joven rapero.

En la charla con ‘Ventaneando’, Pepe Aguilar acusó a su expareja, Carmen Treviño, madre de su primogénito, de haberle vaciado la casa y llevarse a Emiliano tras la separación.

Tras las declaraciones de su padre, Emiliano respondió con fuertes mensajes en redes sociales donde aseguró que no permitirá que nadie —ni siquiera Pepe— hable de su madre. Además, señaló que su infancia estuvo marcada por malos recuerdos a raíz de su relación con el intérprete de regional mexicano.

Mira: ¿Exesposa de Pepe Aguilar tacha de mentiroso al cantante tras declaraciones de la crianza de Emiliano Aguilar?

Pati Chapoy entrevistó a Pepe Aguilar, quien habló de la mamá de Emiliano Aguilar. / Pati Chapoy entrevistó a Pepe Aguilar, quien le contó la historia de amor de sus padres.

¿Cuál fue la polémica publicación de “Gordo Aguilar” que se burló de Emiliano Aguilar?

Despues la cuenta oficial de ‘Gordo Aguilar’, el pug de Pepe Aguilar, compartió una fotografía que muchos interpretaron como una burla hacia Emiliano.

En la cuenta oficial de Instagram de ‘Gordo Aguilar’, la mascota de la familia, apareció una publicación en tono de burla contra Emiliano Aguilar. En dicho post se ridiculizaban los mensajes que el joven había compartido en sus redes sociales. Aunque el contenido fue eliminado, el daño ya estaba hecho.

Horas después, se difundió un comunicado desde la misma cuenta que aseguraba que ‘Gordo’ no tenía control sobre lo que se publica en su perfil, ya que supuestamente está manejado por un equipo. En el mensaje se leía que el post había sido un error y que no representaba los valores de la familia. Incluso, el perrito ficticiamente “se disculpaba” con su “hermano” Emiliano.

Lejos de convencer, el texto fue recibido como una excusa poco creíble. Muchos usuarios señalaron que la familia buscaba lavarse las manos y culpar a un perro de sus acciones.

Mira: Emiliano Aguilar explota vs. su hermana Ángela Aguilar, ¿por culpa de Christian Nodal?: “Chale”

¿Qué le dijo Christian Nodal a Emiliano Aguilar?

Posteriormente, Emiliano Aguilar compartió en Instagram la captura de una supuesta conversación con Christian Nodal. En el intercambio, el cantante sonorense presuntamente lo llamó:

“P*to mantenido trinton! (sic) Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria”.Emiliano no se quedó callado y replicó con dureza:

“Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos hue... Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”, respondió Emiliano Aguilar, quien aseguró que Nodal lo buscó y no era inteligencia artificial como acusaron algunos fans.

Mira: Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de infidelidad a la mamá de su hija; él responde

Emiliano Aguilar filtra mensaje de Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué dijeron los conductores de Hoy sobre Pepe Aguilar y su pleito con Emiliano Aguilar?

Los conductores del programa Hoy abordaron la controversia y coincidieron en que la familia Aguilar quedó muy mal parada con la publicación del pug.

“Lo que estuvo peor fue la disculpa del perro, que se supone que ahora resulta que hay un community manager para manejar la cuenta del perro, ay no”, expresó Martha Figueroa.

Por su parte, Sebastián Reséndiz fue aún más crítico: “Ahora resulta que el perro habla como Pulgoso, el de Marimar, ahora resulta que el perro despotrica (...) la foto del perro en la cuenta del perro es una falta de pantalones de la gente que administra esa cuenta, que yo no sé quién sea, uno de ellos tiene que ser porque lo están poniendo a su nombre, a nombre de la familia Aguilar”.

Andrea Escalona también opinó: “Me dicen que Pepe Aguilar está en Holanda, porque o la anda regando aquí o la anda regando allá”.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

Sobre la participación de Nodal, el periodista Sebastián Resendiz agregó: “Y Nodal qué se mete al pleito del hermano con la hermana y de Pepe con el hijo (...) Se ve muy mal defendiendo a la mujer, que no la defienda”.

Finalmente, Jonathan Barajas pidió más prudencia: “Si yo tengo un problema con alguien y se trata de un familiar, agarro el teléfono, me agarro los pantaloncitos y hablo con ese familiar (...) No puedo creer que no quepa la prudencia de solucionar un problema en lugar de hacerlo más grande”.

Con estas reacciones, queda claro que el pleito entre Emiliano Aguilar, su padre y ahora Nodal, sigue sumando voces y dividiendo opiniones.

Mira: ¿Perro pug de la dinastía Aguilar pide disculpas a Emiliano Aguilar? “Me enojé ver a mi hermano hablar mal”