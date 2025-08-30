Pepe Aguilar habría ridiculizado a Emiliano Aguilar con apoyo de su ‘hijo favorito’: “Les tengo una pregunta”

Tal parece que la polémica entre Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar, está muy lejos de terminar. Luego de que el rapero defendiera a su mamá, Carmen Treviño, de las declaraciones hechas con Pepe, la cabeza de la llamada dinastía Aguilar usó sus redes sociales para, aparentemente, ridiculizar a su primogénito.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Pepe Aguilar y su hijo, Emiliano Aguilar, se pelearon?

Para nadie es un secreto que Pepe Aguilar no tiene una buena relación con su hijo, Emiliano Aguilar. No obstante, las cosas empeoraron después de que el intérprete de ‘Mujeres como tú’ revelara que la mamá de Emiliano se llevó varias cosas de su casa cuando lo abandonó. También aseguró que su ex fue la responsable del distanciamiento actual con el joven.

El hermano de Ángela Aguilar enfureció ante estas declaraciones y escribió en redes sociales: “Así no se habla de la madre de tus hijos, ni aunque fuera verdad”, indicó.

También sostuvo que su madre es quien siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles, ya que no mantiene relación con su padre desde hace muchos años, por lo que exigió respeto para ella.

“Mi jefa se la rifó. Gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa p… manera. ¿Qué harían ustedes si tuvieran un jefe con influencia sobre los medios, y que cada cosa que dice es escuchada por todos, y en una entrevista habla mal de su mamá? ¿Qué harían?”, manifestó.

En tanto que la propia Carmen Treviño se dijo muy agradecida de que Emiliano la respaldara ante las “mentiras” que se han dicho sobre ella: “No se vale, juntos lo sufrimos, tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias mi soldado”, dijo mediante redes sociales.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Pepe Aguilar se burló de su hijo, Emiliano Aguilar?

En medio de toda esta polémica, Pepe Aguilar compartió una fotografía que, para muchos, fue una forma de ridiculizar a Emiliano Aguilar. A través de la cuenta de Instagram que le creó a su pug, subió una imagen en la que se ve al perro enfrente de la piscina en la que Emiliano suele hacer sus videos.

En la descripción de la publicación escribió: “Les tengo una pregunta”, junto a un emoji de cara sonriendo. Si bien no mencionó el nombre de Emiliano Aguilar, para los fans la referencia fue más que clara.

Los fanáticos, incluyendo Leonardo Aguilar, hermano de Emiliano, no dudaron en felicitarlo por su “creatividad”. En tanto que sus detractores lamentaron la manera en que se “burla” de su propio hijo. Estos son algunos comentarios que se podían leer en el post:

“Qué estupidez, burlándose de Emiliano”

“Qué creatividad”

“Qué buena contestación y que siga soportando”

“Aparte de mal cantante, mal padre”

“Me hiciste el día”

“Hoy es viernes de funa jaja”

“Se lo merece”

¿Cómo reaccionó Emiliano Aguilar ante la aparente burla de Pepe Aguilar?

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no se ha pronunciado ante el “meme” de su padre. En tanto que su último video en redes sociales fue para denunciar que, presuntamente, una expareja filtró material íntimo.

“Yo hace mucho estaba con una morra y no era mi novia, nomás estaba saliendo con ella. Me tomaba videos mientras estaba dormido, y por eso la dejé. Ahora los está subiendo”, manifestó.

Aclaró que el material es antiguo y se dijo muy enojado de que esta persona lo quiera perjudicar: “Yo, mi hija está bien cuidada, mi hija tiene dinero y tiene todo. No es justo que esa morra se esté pasando de lanza de esa manera”, indicó.

