Este es el supuesto acuerdo prenupcial de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿Tienen vigencia hasta 2027?

Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan en el ojo público desde su sorpresiva boda en Roma, y ahora, nuevos detalles sobre su relación han salido a la luz. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, el intérprete de regional mexicano habría firmado un acuerdo prenupcial que lo compromete a no cometer ninguna infidelidad. El contrato, que según la periodista Michelle Ruvalcaba habría sido promovido por Pepe Aguilar, padre de la cantante; contempla además la disolución inmediata del matrimonio si ocurre alguna falta. ¿Cuánto tendría que pagar Nodal si este contrato se rompe?

Te puede interesar: Filtran video de Ángela Aguilar y Christian Nodal escondiéndose para no ser vistos juntos, ¡aunque ya se habían casado en Roma!

Pepe Aguilar revela la sorpresa que tiene para Ángela y Christian Nodal / Especial

¿Qué se sabe del supuesto acuerdo prenupcial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El supuesto acuerdo prenupcial fue revelado en 2024 por el periodista Michelle Ruvalcaba a través de su canal de YouTube, donde mencionó que Pepe Aguilar habría impulsado un contrato para garantizar la estabilidad en el matrimonio de su hija.

La polémica en torno al presunto acuerdo se reavivó recientemente tras la difusión de audios atribuidos a Christian Nodal en los que estaría coqueteando con una fan. Estos archivos reabrieron el debate público sobre la veracidad del contrato y su aplicación, de existir, en caso de que se probara una infidelidad. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado ninguna evidencia legal que confirme la existencia del convenio, ni se ha publicado el documento original.

Te puede interesar: Nodal es captado ignorando a Ángela Aguilar después de la polémica entrevista, ¿Problemas en el matrimonio?

¿Cuál es la cifra millonaria que Christian Nodal pagaría a Ángela Aguilar si fuera infiel?

De acuerdo con lo que se ha difundido del supuesto acuerdo, que habrían firmado antes de su matrimonio y que estaría vigente durante tres años, Christian Nodal tendría que entregar a Ángela Aguilar la cantidad de 12 millones de dólares en caso de que se comprobara una infidelidad.

Según lo que se ha dicho del supuesto documento, si el cantante incurriera en una falta extramarital, además del pago millonario, se iniciaría de manera automática el proceso de divorcio. El contrato tendría validez hasta 2027, lo que implica que la pareja estaría sujeta a esta condición durante ese periodo.

Aunque se ha hablado del acuerdo en redes sociales, hasta el momento no existe una confirmación oficial de su autenticidad. Incluso se ha señalado que existiría material editado. Pese a ello, la noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de ambos artistas, quienes han seguido de cerca cada detalle de su relación.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal engaña a Ángela Aguilar? Filtran audios que comprobarían su supuesta infidelidad

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Hay un acuerdo prenupcial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En medio de la polémica sobre la supuesta cláusula millonaria, Pepe Aguilar aclaró públicamente que no existe ningún acuerdo prenupcial entre su hija Ángela y Christian Nodal. El intérprete desmintió que hubiera promovido un contrato para “obligar” al cantante a permanecer tres años casado y pagar 12 millones de dólares en caso de infidelidad. Incluso, en entrevistas con medios el músico aseguró que la información surgida en redes sociales es falsa y respondió con ironía a los rumores.

Te puede interesar: Cazzu regresa a la venta de contenido exclusivo, lo anuncia con tremenda foto ¿no le alcanza lo que le da Nodal?