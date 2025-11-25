Ángela Aguilar “se burla” en pleno concierto: dedica canción a sus haters y desata una ola de críticas

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que se viralizara un video captado durante una de las fechas de su tour Libre corazón por Estados Unidos. En las imágenes se observa a la cantante dedicando un tema de Rocío Dúrcal “a sus haters”, lo que inmediatamente detonó comentarios, reacciones y nuevos debates ligados a las controversias que han acompañado parte de su carrera. El momento se volvió uno de los clips más compartidos del fin de semana y reactivó discusiones pasadas, especialmente las relacionadas con su versión de La gata bajo la lluvia. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos.

Te puede interesar: Ángela Aguilar reacciona al reencuentro entre Belinda y Cazzu: ¿se les quiere unir?

Ángela Aguilar no llena sus conciertos en Estados Unidos / Instagram

¿Qué canción dedicó Ángela Aguilar a sus haters en su presentación del Libre corazón tour?

El momento se registró durante una fecha de Libre corazón de Ángela Aguilar, gira que actualmente la lleva por diversas ciudades de Estados Unidos. Antes de iniciar con Déjame vivir, la cantante tomó el micrófono y, con un tono relajado, lanzó la frase:

“Siento que esta canción se la dedico a los haters”. Ángela Aguilar

La frase fue recibida con gritos, aplausos y reacciones inmediatas entre los asistentes. Mientras avanzaba la interpretación, Ángela improvisó unos pasos de baile y, sin poder contenerse, terminó soltando una risa que se volvió el centro del video viral. Las imágenes fueron grabadas desde distintas zonas del recinto y difundidas por asistentes que subieron el clip a TikTok, donde se volvió tendencia en cuestión de horas.

Te puede interesar: Mhoni Vidente revela el destino de Christian Nodal y Ángela Aguilar ¿Brujería y boda en puerta?

¿Por qué revivió la polémica de la versión de La gata bajo la lluvia de Ángela Aguilar?

Tras la difusión del video, usuarios de TikTok, X (Twitter) e Instagram retomaron la polémica resurgida semanas atrás por la versión que Ángela realizó del clásico La gata bajo la lluvia, rebautizado como Invítame a un café para su colaboración con Steve Aoki en 2023. En aquel momento, la cantante explicó que el cambio de nombre se debía a temas legales y que no podía usar el título original de la pieza de Rocío Dúrcal.

La aclaración, aunque fue pública, no logró frenar señales de inconformidad entre algunos sectores de seguidores del repertorio original. Desde entonces, las discusiones relacionadas con la autoría, los derechos y las versiones musicales han aparecido recurrentemente cada vez que Ángela interpreta o menciona temas asociados a Dúrcal. Con la viralización del reciente video, los mensajes críticos fueron inmediatos. En redes circulaban comentarios como:



“Luego no se aguanta la pelona, tira la piedra y esconde la mano” o

“¿También la va a registrar como suya?”, señalando directamente la controversia por los derechos musicales.

Otros mensajes retomaron frases irónicas sobre la interpretación previa de la cantante, generando nuevamente una división entre quienes consideran el episodio como parte del espectáculo y quienes lo ven como un recordatorio de la polémica anterior.

Te puede interesar: ¿Christian Nodal celoso de José Madero? Ambos habrían peleado tras coqueteo a Ángela Aguilar: “Los separaron”

Ángela Aguilar vuelve a causar polémica otra vez por su canción ‘Invitame un café’ / Captura de pantalla

¿Qué otras polémicas ha tenido Ángela Aguilar recientemente?

En las últimas semanas, Ángela Aguilar también ha enfrentado una fuerte ola de comentarios por la interacción que tuvo con Christian Nodal y Vadhir Derbez durante los Latin Grammy 2025. El momento se viralizó cuando, tras un saludo breve, Ángela tomó de la mano a Nodal y se alejó mientras Vadhir quedaba con la palabra en la boca. El actor aseguró después que Nodal dejó de hablarle y que el desencuentro se habría originado por un malentendido que interpretó como celos. Aunque la situación fue breve, el fragmento generó múltiples lecturas en redes y reavivó la conversación sobre los gestos de la pareja en eventos públicos, especialmente después de que usuarios consideraron que su trato hacia Vadhir había sido frío.

A esta controversia se sumó el desempeño irregular de su gira Libre corazón por Estados Unidos. Reportes y videos difundidos por asistentes mostraron que varios de sus conciertos registraron asientos vacíos, incluso en recintos pequeños, lo que derivó en tres fechas canceladas por baja venta de boletos. En redes circularon supuestas promociones como paquetes 4x1 y remates de entradas, lo que intensificó la percepción de que el tour enfrentaba problemas de taquilla.

Te puede interesar: Nodal presume su amor por Ángela Aguilar luego del espectacular encuentro de Belinda y Cazzu ¿ardido?