¿Christian Nodal celoso de José Madero? Ambos habrían peleado tras coqueteo a Ángela Aguilar: “Los separaron”

Un nuevo escándalo reaviva la polémica entre artistas mexicanos. Recientemente se reveló que Christian Nodal y José Madero (exvocalista de PXNDX) presuntamente habrían tenido una discusión que supuestamente habría escalado hasta el forcejeo, esto, aparentemente por Ángela Aguilar. El incidente supuestamente habría ocurrido durante una reciente alfombra roja... ¿en los Grammy? ¡Te contamos todo!

¿Por qué Christian Nodal y José Madero presuntamente habrían peleado en una alfombra roja?

De acuerdo con Martha Figueroa, Christian Nodal y José Madero presuntamente habrían coincidido con Ángela Aguilar en una alfombra roja recientemente. Para ese momento, ambos cantantes estaban negociando una supuesta colaboración musical que prometería ser uno de los cruces más inesperados del año.

Iban a hacer una colaboración juntos y andaban en esas. Se encuentran en un evento (...) Resulta que estaba Nodal por ahí, hace poquito, y de repente Nodal voltea y ve José Madero le está ‘tirando el can’ a Angelita Aguilar, o sea, a su esposa. Martha Figueroa

La cuestión no paró ahí, más allá del presunto coqueteo de Madero hacia Aguilar, las cosas se habrían tornado más turbias, pues el cantante de regional mexicano presuntamente habría ido rápido a intervenir en la situación, según Martha Figueroa:

De repente ven que se le viene, se le deja venir Nodal a Madero, que Madero es altito, '¿Qué, ¿por qué? ¿de qué?’ y se empezaron a jalonear (...) ‘Con mi vieja no te metas’. Y se empezaron a aventonear y los tuvieron que separar. Martha Figueroa

Luego de que habrían sido presuntamente separados por el personal presente, la colaboración entre ambos supuestamente habría quedado definitivamente cancelada. Según el relato de la periodista, Pepe Madero presuntamente habría abandonado el lugar molesto, argumentando que prefería retirarse porque Nodal estaba “loco”.

Al momento, esta versión no ha sido confirmada por ninguno de los implicados. por esta razón, queda puntualmente en calidad de RUMOR.

¿Christian Nodal omitió a Ángela Aguilar de su discurso tras pelea con José Madero?

En pleno revuelo mediático, Christian Nodal fue galardonado con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ¿Quién + como yo?. El cantante superó incluso a su propio suegro, Pepe Aguilar, quien competía en la misma categoría. No obstante, lo que realmente acaparó la atención fue su controvertido mensaje al recibir el premio.

Es importante recordar que, en ediciones anteriores, Nodal solía aprovechar el escenario para agradecer no solo a su equipo de trabajo, sino también a su entonces pareja, Cazzu. En esa ocasión, el artista expresó:

“ A mi amor, a Julieta, gracias por reiniciarme la vida y por hacerme amar los premios ”, dijo Nodal.

En esta ocasión, sorprendió que el intérprete de “Adiós amor” no hiciera ni la más mínima mención de Ángela Aguilar durante sus palabras de agradecimiento al recibir el premio:

Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rbeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo. ¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina! Christian Nodal

El presunto incidente, según internautas y la misma Martha Figueroa, podría explicar por qué Nodal evitó mencionar a Ángela Aguilar en su discurso al recibir su premio Grammy, insinuando que la pareja quizá atravesaba tensiones derivadas de este mismo episodio.

Hubo unos celos ahí o algo pasó, y a lo mejor tiene que ver con ‘No te voy a agradecer, ¿para qué le andas haciendo ojitos al señor Madero?’. Martha Figueroa

¿Por qué acusan a José Madero de meterse con las parejas de sus amigos?

Una noticia reciente sugirió que uno de los motivos de la separación definitiva de PXNDX habría sido una supuesta traición de José Madero, hacia su excompañero Arturo Arredondo involucrándose sentimentalmente con su esposa.

Versiones difundidas indicaron que Vicky, entonces pareja de Madero, descubrió la infidelidad debido a ausencias constantes del cantante y comportamientos sospechosos. Arturo Arredondo, aunque pidió que no se involucrara a su familia en escándalos, nunca negó explícitamente la versión.

Este antecedente ha hecho que muchos vuelvan a cuestionar el comportamiento del músico, sobre todo tras las nuevas acusaciones que lo relacionan con Ángela Aguilar y la presunta discusión con Nodal.

