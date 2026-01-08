Alicia Villarreal de luto, anuncia muerte de "Francisco" y lanza mensaje en redes: "La partida de su padre".

La cantante regiomontana Alicia Villarreal enfrenta un momento de profunda tristeza al iniciar el 2026. A través de sus redes sociales, la intérprete de Te quedó grande la yegua compartió un mensaje cargado de dolor y solidaridad, confirmando la muerte de una persona muy cercana a su entorno profesional y emocional. La noticia ha generado sorpresa entre sus seguidores, pues hace referencia a un “Francisco”, ¿de quién se trata?

¿De quién anunció la muerte, la cantante Alicia Villarreal?

Cuando parecía que la intérprete mexicana, Alicia Villarreal, buscaba recuperar estabilidad, el 2026 comenzó con una noticia desgarradora. A través de una historia en Instagram, la artista anunció la muerte de Francisco García, padre de su director musical, una figura cercana a su equipo de trabajo y a su vida cotidiana en los escenarios.

“ Hoy acompañamos con el corazón a nuestro querido director musical ante la partida de su padre, Francisco García. Su partida deja un silencio difícil de llenar, pero también una vida que permanece en los recuerdos y el amor de su familia ”, escribió Villarreal.

Aunque la pérdida no fue directa en su núcleo familiar, Villarreal dejó claro que el dolor es compartido y que la unión de su equipo va más allá de lo profesional. En redes sociales los internautas no dudaron en relacionar al difunto Francisco con otro, sí, Francisco Cantú, el supuesto ex de la regia.

Alicia Villarreal anuncia la muerte de Francisco García / IG: lavillarrealmx

¿Quién es Francisco Cantú y de qué lo acusa Alicia Villarreal?

La intérprete mexicana Alicia Villarreal decidió iniciar un proceso legal en contra de Francisco Cantú, quien previamente había generado polémica por ataques públicos dirigidos a Romina Mircoli, hija fallecida de la cantante Dulce, y que ahora volvió a colocarse en el centro de la controversia al difundir supuestas versiones falsas en las que afirma haber sostenido una relación sentimental con la propia Villarreal.

Ante la reiteración de estas declaraciones, la cantante recurrió a la abogada Mariel Colón para que se encargue de su defensa y lleve el caso por la vía legal. En entrevista con el periodista Javier Ceriani, Colón explicó que Cantú ha asistido en distintas ocasiones a presentaciones de Alicia Villarreal en Estados Unidos, una situación que ha encendido las alertas tanto en la artista como en su equipo cercano.

La inquietud aumentó luego de que Cantú fuera visto recientemente en un concierto ofrecido por la cantante en San Francisco, lo que elevó el nivel de tensión entre ambas partes. Según la abogada, aunque Cantú llevaba tiempo asegurando públicamente que mantenía una relación con Villarreal, inicialmente se optó por no responder a esos señalamientos. Sin embargo, el problema se intensificó cuando él continuó difundiendo declaraciones sin sustento.

Con la demanda por difamación, Alicia Villarreal busca no solo detener las afirmaciones que considera falsas y dañinas, sino también obtener una orden de restricción en el estado de California que garantice su seguridad e integridad, de acuerdo con los primeros reportes del caso.

Francisco Cantú habla de Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

¿Alicia Villarreal se distanció de Cibad Hernández, luego de que él le pidió dinero?

Según una información reciente, difundida por el medio Posta, el influencer y conferencista Cibad Hernández presuntamente habría solicitado una cantidad de dinero a Alicia Villarreal para resolver asuntos de carácter personal. De acuerdo con la misma fuente, dichos recursos estarían vinculados a problemas legales y situaciones personales que actualmente enfrentaría.

Entre las razones mencionadas se señalan supuestos conflictos con la madre de sus hijos, así como con una mujer originaria de Monterrey que presuntamente lo estaría acusando de hostigamiento, acusaciones que ya habían sido comentadas anteriormente en redes sociales.

Ante esto, se difundió que Alicia Villarreal habría rechazado de manera tajante la petición económica. La respuesta negativa habría sido contundente y habría provocado una discusión que derivó en el distanciamiento que, según se afirma, existe entre ambos. Cabe aclarar que ninguno de estos señalamientos ha sido confirmado oficialmente ni por la cantante ni por el influencer. Hasta el momento, la información disponible proviene únicamente de versiones difundidas por la fuente referida.

