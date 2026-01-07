¿Crisis entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández? Revelan distanciamiento ¿por conflicto económico?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández vuelven a colocarse en el centro de la conversación mediática al inicio de 2026. La pareja, que en meses recientes se mostró cercana y unida tanto en eventos públicos como en redes sociales, ahora presuntamente estarían atravesando un momento complicado tras una supuesta discusión ¿relacionada con dinero?

Cibad Hernández / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Alicia Villarreal y Cibad Hernández se distanciaron supuestamente por dinero?

Este martes 6 de enero, el medio Posta entretenimiento dio a conocer que Alicia Villarreal y Cibad Hernández presuntamente habrían iniciado el año con un conflicto de pareja. La información fue atribuida a una supuesta fuente cercana, quien aseguró que ambos presuntamente se encontrarían distanciados tras una fuerte discusión.

Según el reporte, el conflicto se habría originado cuando Cibad Hernández presuntamente le habría pedido apoyo económico a la intérprete de Te aprovechas. La cantidad mencionada en el informe fue de 15 mil dólares, suma que Alicia Villarreal presuntamente se habría negado a prestar.

La fuente citada aseguró que este desacuerdo presuntamente marcó el primer pleito importante de la pareja en lo que va del año. El distanciamiento supuestamente habría sido inmediato.

Hasta el momento, no se ha informado si el desacuerdo derivó en una separación definitiva o si únicamente se trata de una pausa en la relación. La falta de declaraciones oficiales por parte de Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha contribuido a que la información se mantenga en el terreno de los reportes periodísticos.

Cibad Hernández / Redes sociales

¿Para qué habría solicitado Cibad Hernández los 15 mil dólares a Alicia Villarreal?

De acuerdo con la versión difundida, el influencer y conferencista Cibad Hernández presuntamente habría pedido el dinero para atender asuntos personales. La misma fuente señaló que los recursos supuestamente estarían relacionados con conflictos legales y personales que enfrenta actualmente.

Entre los motivos mencionados se encuentran presuntos problemas con la madre de sus hijos, así como con una mujer regiomontana que presuntamente lo estaría señalando por hostigamiento. Estos señalamientos han circulado previamente en redes sociales.

Siempre según la fuente citada, Alicia Villarreal presuntamente habría rechazado de forma directa la solicitud económica. La negativa habría sido clara, lo que derivó en la discusión que actualmente los mantendría distanciados.

Es importante señalar que ninguno de estos señalamientos ha sido confirmado por la cantante ni por el influencer. La información disponible hasta ahora proviene exclusivamente de versiones difundidas en la fuente antes mencionada.

Cibad Hernández, pareja de Alicia Villarreal / Liliana Carpio e IG: cibadoficial11

¿Qué han dicho Alicia Villarreal y Cibad Hernández sobre los rumores de distanciamiento?

Hasta el momento, ni Alicia Villarreal ni Cibad Hernández han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir los reportes sobre el presunto conflicto por dinero.

Además de los recientes reportes sobre un presunto conflicto económico, recordemos que la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha estado rodeada de versiones contradictorias desde que se hizo pública. En septiembre de 2025, aquí en TVNotas te contamos que una fuente cercana a la cantante que aseguró que Hernández es bisexual y que Alicia estaba al tanto de esta situación. En ese mismo contexto, Francisco Cantú, quien afirmó haber mantenido una relación sentimental con la intérprete, declaró que ella conocía la orientación sexual de su actual pareja y que incluso le habría comentado que él vivía con un novio.

De acuerdo con esos testimonios, también se difundieron versiones sobre la situación económica y profesional de Cibad Hernández, así como señalamientos sobre sus actividades en redes sociales y su cercanía con Alicia Villarreal desde antes de iniciar formalmente una relación. No obstante, el propio Hernández rechazó públicamente ser “mantenido” o aprovecharse de la fama de la cantante, y ha señalado en entrevistas que los gastos dentro de la relación corren por su cuenta y que los comentarios en su contra carecen de fundamento. Hasta ahora, Alicia Villarreal no ha emitido declaraciones directas sobre estas versiones.

Cabe recordar que a mediados de diciembre de 2025, Cibad Hernández también enfrentó señalamientos públicos por un presunto desfalco. En ese momento, el influencer negó las acusaciones mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde aseguró que se trataba de falsas imputaciones y que ya se estaban tomando medidas legales.

En cuanto a su relación con Alicia Villarreal, la última aparición pública de la pareja ocurrió durante las fiestas decembrinas. Ambos compartieron un video en redes sociales en el que se mostraron sonrientes y enviaron buenos deseos por Navidad y Año Nuevo a sus seguidores.

Desde entonces, no han vuelto a publicar contenido juntos, lo que ha sido interpretado por algunos usuarios como una señal de distanciamiento, aunque no existe confirmación oficial al respecto. Por ahora, la situación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández permanece sin aclararse.

