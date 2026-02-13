¿Denuncia de Alicia Villarreal vs. Cruz N es falsa? Filtran supuestos mensajes de su hijo: “Mientes”

El caso legal de Alicia Villarreal contra su exesposo, Cruz ‘N’, habría dado un giro inesperado. En medio de la espera por una resolución, se habrían filtrado presuntos mensajes de su hijo atacando a la abogada de la cantante y asegurando que supuestamente “todo es mentira”, ¿qué está pasando?

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Por qué Alicia Villarreal denunció a su exesposo Cruz N?

En 2025, Alicia Villarreal acusó legalmente a su exesposo Cruz N, con quien llevaba casada más de 20 años, por presunta violencia intrafamiliar. Según la llamada ‘Güerita consentida’, el productor la maltrataba de forma física y psicológica, llegando incluso a robarle.

Cruz negó estos señalamientos y se dijo confiado en que “la verdad saldrá a la luz” en su momento. En medio de todo esto, se concretó el divorcio entre las celebridades y ella comenzó una relación romántica con Cibad Hernández, un influencer.

Aparentemente, toda esta situación, incluyendo el nuevo noviazgo de la cantante, perjudicó su situación familiar. Melenie Carmona, primogénita de Alicia, admitió estar distanciada de su mamá y que no aprobaba del todo su relación, pues considera que todo se dio muy rápido.

Si bien Alicia negó esta situación y solo dijo que estaban lidiando con “problemas” como cualquier familia, se dio a conocer que los hijos de la cantante optaron por pasar las fiestas decembrinas con Cruz N.

Y es que, desde que comenzó el conflicto legal, los hijos de la exvocalista de ‘Límite’ han optado por mantener una postura neutral. De hecho, Melenie recibió muchas críticas por esto, siendo Alicia y Arturo Carmona, padre de la joven, quienes salieron en su defensa.

Melenie Carmona / Redes sociales

Te recomendamos: Alicia Villarreal estrena romance pero ¡le salió bi, con novio y hasta mantenido! “Él vive con su novio”

¿Qué está pasando entre Alicia Villarreal y su hijo?

En días recientes, la abogada de Alicia Villarreal, Mariel Colón, tuvo un encuentro con los medios. La especialista comenzó responsabilizando a los exabogados de su clienta por un supuesto mal manejo en el caso contra Cruz N.

También dijo ser muy cercana a la celebridad y sostuvo que tiene una relación excelente con sus hijos. Incluso ventiló que los dos más pequeños vivían con ella. Tras esto, se filtraron algunos comentarios que había hecho uno de los hijos de Alicia.

En dichas imágenes, se puede leer que, presuntamente, el joven le exige a la licenciada que “deje de decir mentiras”.

Si bien no se dan más detalles, algunos creen que esto sería la confirmación de que Alicia realmente no contaría con el apoyo de sus hijos en la denuncia contra Cruz N y que han decidido vivir con su papá.

Recordemos que Alicia tiene un total de tres hijos: Melenie, quien es fruto de su romance con Arturo Carmona, y dos más con Cruz N.

¿Qué ha dicho Alicia Villarreal sobre el presunto distanciamiento con sus hijos?

Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha hecho comentarios sobre las presuntas declaraciones de su hijo. No obstante, en reiteradas ocasiones ha dicho que todo está bien en su familia, pese a toda la polémica.

“Con mis hijos está todo bien. Nos vimos después de la Navidad, el 25, y luego en Año Nuevo se fueron ellos a Nueva York, ya lo habían hablado que querían estar los tres juntos”, dijo.

Por su parte, Cruz N dijo estar muy preocupado de cómo la salud mental de Alicia se pudiera ver afectada con toda esta situación y la forma en que podría afectar a sus hijos.

“La verdad me preocupa demasiado, con todo respeto, de salud mental. Yo la conozco como la palma de mi mano… Yo creo que lo que pasa es que ahora puede ser que ella pueda creer en su mente que viene una avalancha de verdades… Eso es lo que, en mi opinión, yo creo”, mencionó.

