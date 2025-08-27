Alicia Villarreal confirma romance con famoso influencer: ¿De quién se trata?

La cantante mexicana Alicia Villarreal vuelve a ser el centro de atención, no por su música, sino por su vida personal. Esta vez, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes abrazada y tomada de la mano con popular influencer y conferencista de 42 años, durante un viaje reciente a Las Vegas. ¿Confirma romance?

¿Por qué Alicia Villarreal se divorció de Cruz ‘N’ y por qué lo demandó?

La separación entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ no solo representa el término de una relación de más de 20 años, sino que también está acompañada por un proceso legal que aún sigue en curso.

La cantante, conocida como ‘la Güerita consentida’, presentó una denuncia contra el padre de sus dos hijos por presunta violencia familiar, acusaciones que Cruz ‘N’ ha rechazado por completo.

Durante una entrevista en el programa ‘Ventaneando’, Alicia reveló que el pasado 6 de agosto finalizaron oficialmente los trámites de su divorcio con Cruz ‘N’.

Es importante mencionar que en julio se giró una orden de aprehensión contra Cruz ‘N’ por no acudir a una audiencia, aunque su equipo legal logró detenerla al argumentar que su inasistencia se debió a problemas de salud.

Alicia Villarreal y Cruz N / Redes sociales

¿Quién es el novio de Alicia Villarreal, exesposa de Cruz ‘N’?

A través de redes sociales, Alicia Villarreal compartió una serie de fotos junto a Cibad Hernández, tomadas frente a la imponente Esfera de Las Vegas, donde acudieron juntos a un concierto de los Backstreet Boys. ¡Ambos estaban abrazados y sonrientes!

Este no es el primer encuentro público entre ambos. Los rumores de un posible romance comenzaron en julio, cuando Hernández publicó una foto junto a la cantante, mencionando que ella misma lo había invitado a uno de sus conciertos. A partir de ese momento, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías y comentarios sobre la supuesta nueva pareja.

Ahora, hoy, 26 de agosto, Alicia Villarreal compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que aclara todo tipo de rumor y confirma su romance con Cibad Hernández:

“Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo lo dirá” Alicia Villarreal, vía IG

Alicia Villarreal confirma relación con Cibad / Redes sociales, canva e IG: lavillarrealmx

¿A qué se dedica el influencer Cibad Hernández, nueva novio de Alicia Villarreal?

Nacido en México, Cibad Hernández es un creador de contenido que ha ganado notoriedad gracias a sus mensajes de empoderamiento femenino en plataformas como TikTok, donde suma más de 4 millones de seguidores. Su contenido suele centrarse en la defensa de las mujeres y en criticar actitudes masculinas tóxicas, lo que le ha valido tanto admiradores como detractores.

Con un estilo directo, emocional y motivador, Hernández ha conseguido conectar con una audiencia principalmente femenina. Algunos de sus seguidores consideran que su enfoque “rompe estereotipos” y contribuye a una conversación más equitativa en torno a las relaciones afectivas y el rol del hombre en ellas.

