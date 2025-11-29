Ramón Fernández habla del distanciamiento con su padre Vicente Fernández Jr. ¿Qué pasó en la dinastía?

Ramón Fernández confirmó públicamente que existe un distanciamiento con su padre Vicente Fernández Jr., una situación que decidió reconocer luego de que comenzaron a circular versiones sobre la relación entre ambos. El nieto de Vicente Fernández aceptó que la convivencia no atraviesa su mejor etapa, dejando claro que el tema pertenece al ámbito familiar, pero que prefiere hablar con transparencia antes que alimentar especulaciones.

¿Qué pasó en la familia Fernández? Ramón Fernández habla de los problemas familiares. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Ramón Fernández sobre su distanciamiento con su padre Vicente Fernández Jr.?

Ramón Fernández confirmó que mantiene un distanciamiento con su padre Vicente Fernández Jr., quién espera a su quinta hija junto a su esposa Mariana González.

Decidido a abrirse camino por sí mismo, el joven cantante hizo su debut musical sin contar con el respaldo de la dinastía Fernández y sin dar mayores detalles sobre el por qué está alejado de su papá.

“Yo, de eso, no me gustaría hablar, simplemente les deseo lo mejor; tengo meses de no hablar con mi papá, meses. Cada quien su vida, cada quien sus familias, cada quien sus cosas, yo no tengo el apoyo de absolutamente nadie y la gente piensa que la tengo”, dijo durante una entrevista en el podcast De qué estás hecho.

A pesar de los rumores sobre su relación con Vicente Fernández Jr. y la familia, así como especulaciones sobre la vida personal de terceros, Ramón se ha enfocado en su proyecto musical, manteniendo la discreción sobre los detalles de su vínculo familiar.

Ramón Fernández dice que la gente piensa que tiene apoyo familiar, pero no es así. / Foto: Redes sociales

Ramón Fernández y su debut musical: ¿Cómo fue?

A principios de este año, Ramón Fernández sorprendió a sus seguidores al presentar su primer disco, Para ti, con el que da un paso firme en su carrera musical.

El álbum cuenta con seis canciones que muestran su estilo propio y su capacidad para darle un giro contemporáneo a la música tradicional de su familia. Entre los temas destaca Estos celos, uno de los clásicos más recordados de su abuelo Vicente Fernández, al que Ramón le dio un toque country pop que lo hace completamente suyo.

Además, canciones como No volverán y Quédate una vez más reflejan la identidad artística de Ramón, que busca conectar con nuevas audiencias sin perder el legado familiar.

Con este debut, el nieto de don Vicente Fernández demuestra que, aunque lleva el apellido Fernández con orgullo, también está dispuesto a escribir su propia historia dentro de la música mexicana.

Distancia y música: Ramón Fernández abre su propio camino lejos de la dinastía familiar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Ramón Fernández, hijo de Vicente Fernández Jr.?

Ramón Fernández, nieto del legendario Vicente Fernández e hijo de Vicente Fernández Jr., ha decidido construir su propio camino en la música, diferente al legado familiar que lo precede.

Nacido y criado en San Antonio, Texas, pasó parte de su juventud estudiando música en Los Ángeles, lo que le permitió combinar sus raíces mexicanas con influencias internacionales, creando un estilo único que trasciende la tradición ranchera.

Aunque siempre ha llevado el apellido Fernández con orgullo, Ramón ha buscado reinterpretar la música de su familia desde su propia perspectiva. Su propuesta artística refleja una mezcla de culturas y una visión contemporánea, perfilándose como una voz distinta dentro de la dinastía, lista para conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que lo vincula a una de las familias más icónicas de México.

