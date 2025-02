Nieto de Vicente Fernández debuta, pero no en la música ranchera ¿Y el legado de su abuelo?

Ramón Fernández, nieto del icónico Vicente Fernández e hijo de Vicente Jr., ha dado sus primeros pasos en la industria musical con el lanzamiento de su EP debut titulado “Para Ti”. A diferencia de la tradicional música ranchera que ha caracterizado a su familia, Ramón opta por un estilo country pop, buscando así forjar su propio camino en el mundo artístico.

¿Por qué Ramón Fernández no eligió la música ranchera?

En entrevista Ramón nos contó que decidió esperar para presentar un proyecto bien cuidado, consciente de las comparaciones inevitables con su abuelo y su padre. “Me esperé para poder presentar un proyecto en el que cuidáramos todo, por aquello de las comparaciones y las cosas legendarias que ha hecho mi familia en la industria. Por eso quise presentar algo diferente”, explicó.

“Me siento muy contento de presentar mi nuevo EP, en el género country pop. Son 6 canciones hermosas. Espero que se abran muchas puertas con este proyecto”. Ramón Fernández

A pesar de optar por el género country pop, Ramón no descarta incursionar en la música ranchera en el futuro. “Respeto mucho los géneros y la música que ha hecho mi familia. Si en algún momento se abre la puerta para hacer algo en ranchero, lo hago con gusto. Lo llevo en mi sangre y en mi corazón”, afirmó.

¿Qué opina la familia Fernández sobre la carrera musical de Ramón? ¡Se tatuó a Vicente Fernández!

Le preguntamos sobre la carga que lleva sobre sus hombros por ser parte de una de las familias más reconocidas en el mundo de la música, y comentó: “Mis primos, todos son súper talentosos. Yo soy amor y paz. El sol sale para todos. Y, si esto es para ti, aunque te quites, y si no lo es, aunque te pongas”.

“Lo importante es seguir poniendo en alto el nombre de los Fernández. Seguir llevando ese legado que mi abuelo nos inculcó. Abrir nuevos caminos” Ramón Fernández

Ramón también compartió los valiosos consejos que ha recibido de su familia, especialmente de su padre y su abuela ‘Cuquita’. “Tengo el apoyo de todos: de mi papá, de mi tío Alejandro, de mi ‘Cuquis’, de mi abuelo. Yo sé que está acompañándome. Lo que me dijo mi ‘Cuquis’, y me solté a llorar, fue: ‘Hijo, este proyecto va a pegar. Lo hiciste desde el corazón. Es muy fresco y no estás copiando a nadie. Estás haciendo algo muy diferente en la música. Pídele mucho a Dios para que el público te acepte. Pídele muchos hu3v0s a tu abuelo para que en este medio te vaya bien’. Mi papá me dijo: ‘Hijo, respira. Naciste para esto. Tú lo vas a lograr’”.

El intérprete mencionó que para todos lados lo acompaña su abuelo Vicente Fernández. “Él fue como un segundo padre. Me decía que, haga lo que haga, le echara muchos hu3v0s y que yo lo iba a lograr. Por eso lo traigo tatuado en el brazo”.

¿Cómo es la relación de Ramón Fernández con Mariana González, pareja de su padre Vicente Jr?

El intérprete también habló sobre su relación con Mariana González, la esposa de su padre. “Con ella me llevo muy bien. Estoy muy agradecido con ella. Si mi familia está feliz, yo feliz. Ella es parte de la familia y me ha apoyado en la parte de las redes. Tiene muchos seguidores y todos los que quieran apoyar algo al proyecto se los agradezco de corazón”.

Respecto a la herencia que le dejó su abuelo, dijo: “Lo que me dejó mi tata son los hue...s de fregarle a la vida y nunca darte por vencido. Trabajar todos los días por lo que quieres. Eso me lo grabo en mi chip de la cabeza. Lo material no me interesa tanto”, concluyó.

¿Quién es Ramón Fernández?