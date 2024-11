Vicente Fernández Jr. y Mariana González se han consolidado como una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano. A pesar de haber cumplido apenas un año de matrimonio, su amor ha demostrado ser inquebrantable. Recientemente, han vuelto a hablar sobre la posibilidad de agrandar la familia, un anhelo que ha emocionado a sus seguidores. Si bien el camino no es fácil, la pareja ha demostrado una gran complicidad y apoyo mutuo, lo que ha fortalecido aún más su vínculo.

Ahora se ha reforzado pues están celebrando su primer aniversario, Vicente Fernández Jr. compartió un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó su gratitud hacia su esposa por el amor y la felicidad que ha encontrado a su lado. El hijo del ‘Charro de Huentitán’ destacó la importancia de Mariana en su vida y la admiración que siente por ella.

En meses anteriores revelaron que su boda sería a las afueras de Guadalajara. / Instagram: @marianagp01

Lee: Esposa de Vicente Fernández jr. celebra el cumpleaños del cantante con picante foto ¡Cautivó las redes!

Vicente Fernández Jr. derrite de amor a Mariana González en su primer aniversario

En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Vicente Fernández Jr. recordó su boda con Mariana González. Acompañando una fotografía de ese día tan especial. El cantante también escribió un breve texto donde aseguró que aunque nadie les daba “ni seis meses” de relación, contra todo pronóstico hoy celebran un aniversario.

“Hoy hace 1 año fue nuestro matrimonio, pero son casi 5 de caminar juntos. ¡Gracias por no soltar mi mano y por tanto! No nos daban ni 6 meses…pero vamos por más. @marianagp01 Te amo” Vicente Fernández Jr.

Un hecho curioso que llamó la atención de sus seguidores fue que, horas después de compartir esta emotiva publicación, Vicente Fernández Jr. decidió eliminarla sin dar ninguna explicación. A pesar de esta acción, las historias de ambos famosos seguían repletas de momentos especiales de su boda.

Lee: Mara Patricia Castañeda confiesa que intentó tener un hijo con Vicente Fernández Jr

Vicente Fernández Jr. y Mariana González revelan el doloroso proceso para convertirse en padres

En una reciente entrevista para el programa ‘La mesa caliente’, Vicente Fernández Jr. y Mariana González se mostraron más vulnerables que nunca al compartir los detalles de su deseo de convertirse en padres. La pareja, que siempre ha sido muy abierta con sus seguidores, reveló que el proceso de concepción ha sido más desafiante de lo esperado. Mariana González confesó abiertamente los obstáculos que han enfrentado.

“La verdad, no creí que fuera tan difícil. De haber sabido que era así de complicado, no lo habría hecho, la verdad”, dijo la Kardashian mexicana.

La influencer compartió que los cambios hormonales y físicos han sido intensos, lo que ha afectado su estado de ánimo y su bienestar emocional. “Se me hizo muy, muy pesado; me dolió mucho, y las hormonas me pusieron loca. No engordas, pero te hinchas de pura agua, así que hubo muchos cambios en mi carácter. Él me soportó y entendió, al final, vale la pena. Es una bendición, y estoy muy contenta de haberlo hecho. Ahí vamos, en medio del proceso”, expresó.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. se mostró completamente entregado y apoyando a su esposa en este emocionante pero desafiante proceso. “Yo, feliz de la vida, encantado. Que sea lo que Dios nos premie”