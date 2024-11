Vicente Fernández Jr. y Mariana González revelan el doloroso proceso para convertirse en padres

El año pasado, Vicente Fernández Jr. y Mariana González unieron sus vidas en una romántica ceremonia celebrada en Jalisco. La pareja, que siempre ha expresado su deseo de formar una familia, no ha ocultado su anhelo de convertirse en padres.

En enero pasado, Vicente Jr. reveló que desde el inicio de su matrimonio han estado trabajando arduamente para lograr este sueño, demostrando su compromiso con construir un futuro juntos. Fernández tiene 61 años y su esposa 20 años menos.

Vicente Fernández Jr. compartió su emoción por iniciar esta nueva etapa de su vida junto a Mariana González. El cantante expresó su deseo de paternidad y reveló que la pareja está trabajando activamente para lograrlo. “La tarea la hacemos todos los días”, afirmó el artista, demostrando su compromiso con formar una familia.

La boda de Vicente Fernández Jr y Mariana González cada vez está más cerca / Instagram

Lee: Esposa de Vicente Fernández jr. celebra el cumpleaños del cantante con picante foto ¡Cautivó las redes!

Mariana González revela cómo va el proceso para convertirse en padres; ¿se arrepiente?

En una reciente entrevista para el programa “La mesa caliente”, Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, compartieron detalles íntimos sobre el proceso que están viviendo para convertirse en padres. La pareja, que siempre ha expresado su deseo de formar una familia, ha abierto su corazón y ha revelado los desafíos que han enfrentado en este camino.

Mariana González confesó que el proceso de concepción ha sido más complicado de lo que imaginaba.

“La verdad, no creí que fuera tan difícil. De haber sabido que era así de complicado, no lo habría hecho, la verdad”, dijo la Kardashian mexicana.

La influencer compartió que los cambios hormonales y físicos han sido intensos, lo que ha afectado su estado de ánimo y su bienestar emocional. “Se me hizo muy, muy pesado; me dolió mucho, y las hormonas me pusieron loca. No engordas, pero te hinchas de pura agua, así que hubo muchos cambios en mi carácter. Él me soportó y entendió, al final, vale la pena. Es una bendición, y estoy muy contenta de haberlo hecho. Ahí vamos, en medio del proceso”, expresó con sinceridad.

Lee: Mara Patricia Castañeda confiesa que intentó tener un hijo con Vicente Fernández Jr

Vicente Fernández Jr. se encomienda a su fe

Por su parte, Vicente Fernández Jr. se mostró completamente entregado y apoyando a su esposa en este emocionante pero desafiante proceso. “Yo, feliz de la vida, encantado. Que sea lo que Dios nos premie”, afirmó el cantante, demostrando su optimismo y su fe en que pronto podrán cumplir su sueño de ser padres.

Te puede interesar: Novia de Vicente Fernández Jr. revela que le gustaría tener más hijos

Vicente Fernández Jr. y Mariana González: de quedar en la dulce espera sería el primer hijo en conjunto pues, ya tienen descendencia con sus exparejas

Cabe señalar que Mariana es mamá de dos hijos, fruto de una relación anterior con un hombre que le llevaba 32 años. En el pasado Mariana confesó que esa unión no funcionó, pero siguen en contacto por sus hijos que procrearon.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. también tiene hijos con Sissi Penichet, su primera esposa: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda e incluso ya es abuelo.