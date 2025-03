Ofelia Cano quiso extorsionar a la dinastía Fernandez a cambio de no ventilar secretos de la familia

Ofelia Cano ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Luego de que Romina Mircoli, hija de Dulce, confirmara que la actriz “envidaba” a su madre, se revela que Cano habría intentado extorsionar a Vicente Fernández Jr.

Recordemos que Ofelia ha estado en el ojo del huracán desde que se expusieron unos audios en los que Mircoli hablaba muy mal de su madre. En aquel entonces, la celebridad aseguró que le había confiado dicho material a un amigo, quien terminó filtrándolo a los medios de comunicación.

Si bien la famosa se disculpó con la joven y sostuvo que nunca fue su intención lastimarla, esta última la ha acusado públicamente de aliarse con Francisco Cantú, supuesto novio de Dulce, para perjudicarla con “mentiras”. Cantú también ha insistido en que Romina maltrataba a su mamá,

¿Ofelia Cano envidiaba a Dulce?

Recientemente, una fuente contó a TVNotas que Ofelia Cano no solo envidiaba a la intérprete de ‘Tu muñeca’, también se quedaba con los galanes que la cantante dejaba, incluido a Francisco Cantú.

De acuerdo con este testimonio, Cano supuestamente también solía invitar a Dulce y a Lucía Méndez a fiestas con la intención de “ofrecerlas al mejor postor": “A Ofelia le gustaba invitar amigas a fiestas en las que había gente importante, y cobraba por llevárselas a hombres de mucho poder. Se la intentó aplicar a Dulce y Lucía Méndez”, indicó.

Estas declaraciones fueron respaldadas por la propia Romina, quien, en entrevista para TVNotas, sostuvo que Cano le tenía celos a su madre. Incluso, exhibió loa presuntos problemas con el alcohol de Ofelia.

Romina Mircoli “Ella (Ofelia Cano) era dada de ir a buscar a los exnovios de mi mamá, yo no sé a qué nivel si le hacían caso o no”

Por si esto fuera poco, la hija de Dulce reveló que su madre ya no soportaba a Ofelia, echando por tierra las declaraciones que esta última ha hecho acerca de la gran amistad que tenía con la cantante.

“Mi mamá ya la despreciaba (a Ofelia Cano). Que lo sepa bien. Ella andaba diciendo cosas: ‘Que yo la gran amiga’. No, Ofelia. Mi mamá ya te odiaba al final, y eso que andabas diciendo de que apenas me conociste, no es cierto tampoco”, puntualizó.

¿Ofelia Cano intentó extorsionar a Vicente Fernández Jr.? Esto informó Gustavo Adolfo Infante

En medio de toda esta controversia, el periodista Gustavo Adolfo Infante aprovechó la más reciente transmisión de ‘Sale el sol’ para exponer que Ofelia Cano intentó extorsionar a Vicente Fernández Jr. hace algún tiempo.

Según el también presentador, la actriz se comunicó con él para decirle que tenía información muy comprometedora sobre el cantante acerca de unos supuestos problemas familiares que estaba enfrentando por unos terrenos.

“Un día me habla Ofelia y me dice: ‘Gustavo, tengo documentos de que a Vicente Fernández Jr. le quieren quitar todas las propiedades’. Le digo: ‘¿Qué documentos?’ (Ella me responde) ‘Tengo las escrituras de 50 ranchos que pertenecen al rancho ‘Los tres potrillos’ y la familia se lo quieren quitar’. Le digo: ‘¿Qué familia?’ (Ella me dice) ‘Gerardo, Alejandro y doña Cuquita”, relató.

Infante mencionó que, tras darle la “primicia”, le sugirió que contactara al artista para que le diera dinero, aparentemente, a cambio de no dar a conocer este asunto.

Gustavo Adolfo Infante “(Ella me dijo) ‘Entonces, que te dé una lana y nos la repartimos tú y yo. Ofelia a mí me lo dijo”.

¿Cómo respondió Vicente Fernández Jr. ante el intento de extorsión de Ofelia Cano?

Si bien rechazó la oferta de la actriz y se comunicó con Vicente Fernández Jr. para comentarle de la situación, Gustavo dijo desconocer las acciones que habría tomado el cantante tras enterarse de todo esto.

“¿Sabes lo que hice? (Ofelia Cano) me mandó copia de los documentos y yo se los mandé a Vicente y le dije: ‘Oye, yo no sé si sea cierto esto o no, pero me están mandando esto. Nada más para que lo sepas’. No sé que habrá hecho, (ya nunca me contestó)”, relató.

Hasta el momento, Ofelia Cano y Vicente Fernández Jr. no se han pronunciado ante esta situación. No obstante, las declaraciones del comunicador han desatado una ola de críticas en contra de la actriz, a quien han tachado de ser “mala persona” e “interesada” en redes sociales.

