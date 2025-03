Testamento de Dulce ya fue abierto, revelan ¿Romina Mircoli, hija de la cantante, está contemplada?

Han pasado tres meses desde la trágica muerte de Dulce. La intérprete de ‘Tu muñeca’ falleció el 25 de diciembre del 2024, a los 69 años, mientras se recuperaba una intervencion de decorticación pleuropulmonar.

Posteriormente, Romina Mircoli, hija de la cantante, confirmó que su madre perdió la vida por “metástasis en el pulmón”, padecimiento que comenzó por el cáncer de riñón que padeció.

“Mi mamá estaba con el tema del cáncer del riñón. Su cáncer no era de pulmón, pero sí murió por la metástasis del pulmón, pero inicialmente el problema fue el cáncer del riñón. Se le retiró (el tumor) y ella, de alguna manera, descuidó un poquito su salud porque nunca paró de trabajar”, indicó.

A raíz de la muerte de Dulce, muchos se han preguntado qué pasó con su testamento. En su momento, la propia cantante contó que, luego de haber sido diagnosticada con un tumor maligno en el riñón, dejó todo preparado para que “nadie batalle”.

Por su parte, en enero pasado, Romina, sin dar muchos detalles al respecto, aclaró que su madre no había hecho cambios en el documento, como mucho se llegó a especular.

“Creo que el reciente tiene dos o tres años (que lo hizo), por ahí. Y es prácticamente una copia del anterior. O sea, pero todo con mi mamá, afortunadamente, estaba muy en orden. Nunca le tuvo miedo a que, si hago el testamento, es algo como supersticioso, ni nada de eso”, indicó.

En tanto que Moisés González, esposo de la joven, mencionó en febrero que el testamento aún no había sido abierto, pero ya se estaban gestando los trámites para hacerlo. También dejó ver que su pareja sería albacea y heredera universal.

En medio de todo esto, la periodista Addis Tuñón reportó que el testamento de Dulce ya se leyó hace poco. Al parecer, todo se hizo de manera “extraoficial”, pues no había un notario presente.

Durante la más reciente emisión de ‘De primera mano’, la también presentadora, sin dar muchos detalles al respecto, aseguró que la artista designó como herederos a Romina Mircoli y a su nieto.

Addis Tuñón

“(Las partes) se encuentran en total conformidad. No puedo dar más detalles, no me corresponde, pero sí puedo decir que, en el caso del testamento, así como el derecho a las regalías interpretativas de Dulce, está contemplada Romina y está contemplado el nieto de Dulce”