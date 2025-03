Ex de Alicia Villarreal y Dulce asegura: “Arturo Carmona era un mantenido y Cruz me tiene celos y envidia”

La controversia continúa alrededor de Alicia Villarreal, quien interpuso una denuncia en contra de su actual marido, Cruz Martínez, por supuesta violencia intrafamiliar en febrero. Se especuló que había sido porque empezó a salir con el cantante Francisco Cantú desde el año pasado.

Platicamos con él. Nos confesó que, efectivamente, salió con ‘la Güerita consentida’ y Cruz estalló por eso. “Ella me dijo que él sí era muy celoso y desconfiado”.

¿Qué dijo Francisco Cantú de su encuentro con Alicia Villarreal?

“Yo soy una persona exitosa en Estados Unidos y Cruz Martínez vio el potencial. Por eso le llegó la envidia y el coraje. Supongo que dijo: ‘Este güe... está más joven que yo, tiene feria, tiene carros deportivos de lujo’. Ahí está Nodal como ejemplo”.

“Cuando Alicia estuvo con Arturo Carmona, él no era más joven que ella. Además, lo tenía que mantener. Cruz se puso histérico y supuestamente la golpeó. No digo que Alicia lo engañó conmigo, pero eso es lo que dicen”. Francisco Cantú

“A mí me pusieron como el tercero en discordia, tras la golpiza que recibió Alicia por una publicación que ella hizo el 14 de febrero. ‘Francisco Cantú, el empresario de San Diego, se llevó a Alicia de compras y a cenar en una cita’”.

Francisco Cantú fue testigo de las agresiones de Cruz Martínez a Alicia Villarreal

Francisco señaló que fue testigo de cómo la trataba Cruz. “Yo en GranDiosas escuchaba muchos reclamos porque no le contestaba el teléfono y siempre estaba de mal humor (Cruz). Alicia decía que ya la tenía harta porque le hablaba todo el tiempo, como si anduviera haciendo qué”.

“Cuando ella salía de gira, él se iba a la casa para estar con sus hijos, pero que no le agradaba. No me gusta meterme, pero sí me tocó ver que la llamaba a cada rato. Nunca le pregunte más”. Francisco Cantú

Hugo Mejuto fue el cupido entre Alicia Villarreal y Francisco Cantú

“El ‘cupido’ fue el productor Hugo Mejuto. Él me dijo que a Alicia le gustaba, que los invitara a mi casa de Los Ángeles y que de ahí nos fuéramos de compras. Que ella (Alicia) se fuera en mi carro y platicáramos para empezar una amistad y hacernos novios”.

“Ella me invitó a la gira en febrero de 2024. Hugo me había dicho que ella ya no estaba con su marido y que ya no tenían nada que ver. Hace 1 mes y medio que vino a San Diego. Vino a hablar de un negocio (lanzamiento de su perfume) con mi hermana. Yo iba a ser el productor”.

“Le pregunté en esa ocasión que si no tenía problemas en que fuera en mi carro. No quería problemas con su esposo. Ella me dijo: ‘Él ya no vive ahí. Ya tiene un departamento, porque estamos separados desde hace mucho’. Para serte sincero, sí me gusta Alicia. No quiero colgarme de su fama. Hasta le iba a producir una canción llamada ‘De nada sirvió engañarte’”.

“Habían dicho que no me conocía. Ellos (Alicia y Hugo) me mencionaron en su pódcast Cosas de la Villarreal. Vinieron a mi casa y ahí están las cámaras de vigilancia”.

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre reconquistar a Alicia Villarreal?

Le preguntamos si le gustaría reconquistar a Alicia. Dijo: “Tengo entendido que los teléfonos de Alicia estaban clonados. Por eso me mantengo al margen, ya que Alicia se tuvo que conseguir otros celulares. Quiero darle tiempo”.

Francisco nos compartió por qué cree que se le relaciona con tantas mujeres famosas. “Primero fue con Dulce, luego con María Conchita, con Imelda Tuñón, con Belinda y ahora con Alicia. Yo creo que como tengo una carrera en Harvard, mi papá es empresario y es millonario, pues dicen: ‘De ahí soy’”.

Francisco aprovechó para enviarle un mensaje a Alicia:

“Le quiero dar su espacio, por su problema legal. Aquí estoy. Hasta he escuchado que según tiene problemas económicos para pelear legalmente con Cruz. Yo me ofrezco a ayudar a Alicia, si es necesario, pero lo dudo, porque la veo muy estable”. Francisco Cantú

También lo relacionaron con la actriz Ofelia Cano. “Ella es una muy buena amiga. Estuvimos en la entrega de unos galardones la semana pasada con su hija Mónica. No hay nada. Ahora sí que me hacen sentir como el ‘Mauricio Garcés’ de los 2000”, concluyó.