Alicia Villarreal estalla vs Arturo Carmona; envía fuerte mensaje por opinar de su pleito con Cruz Martínez

El pasado martes 11 de marzo, Alicia Villarreal dio a conocer cómo fue la agresión de Cruz Martínez en entrevista con Pati Chapoy para ‘Ventaneando’. Sin embargo, también expresó su postura con respecto a las declaraciones de Arturo Carmona, su ex y padre de su hija mayor, sobre este escándalo. ¡Estalló en su contra!

Entre lágrimas, la cantante expresó su sentir ante el conflicto legal que enfrenta en contra del padre de sus hijos varones. Recordemos que denunció al productor musical por violencia intrafamiliar. ¡Aseguró que no quiere estar cerca de él!

¿Qué dijo Alicia Villarreal de la agresión de Cruz Martínez?

Luego de que Alicia Villarreal sufrió la muerte de su padre, Víctor Villarreal, ofreció una plática con Pati Chapoy en ‘Ventaneando’, en la que dio detalles de la agresión que sufrió en manos de Cruz Martínez el pasado 16 de febrero del presente año.

La intérprete de ‘Te aprovechas’ comentó que no era la primera vez que el padre de sus hijos ejercía violencia física en su contra.

“No lo había vivido de esa manera, como esa noche, demasiado (agresiva), no sé ni siquiera cómo me salía de ahí; salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana”, dijo Villarreal.

Alicia Villarreal dejó claro que esta situación ha sido totalmente “impactante para ella”. Sin embargo, se ha abstenido de hablar con la prensa debido a que sigue en proceso de investigación la denuncia que hizo en contra de Cruz Martínez.

No obstante, externó su contundente postura en cuanto a las personas que han opinado de este escándalo. Tal como lo hizo Arturo Carmona, padre de su hija Melenie Carmona.

Alicia Villarreal responde a Arturo Carmona en ‘Ventaneando’

Luego de varias semanas en silencio, Villarreal reaccionó a las declaraciones que ha dado Arturo Carmona con respecto a la agresión y denuncia a Cruz Martínez.

Recordemos que el actor y también exesposo de Villarreal ha pedido que no ataquen a su hija en común, Melenie Carmona, por no externar su apoyo “público” a su madre. Incluso, negó que el conflicto entre Alicia y Cruz se haya desatado a raíz de un video que él y Villarreal hicieron en conjunto.

Aunque el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ ha intentado quedarse fuera de este escándalo, sus declaraciones en cuanto al caso de Alicia no han pasado desapercibidas. Por esta razón, la cantante no dudó en reaccionar a todo lo que su ex ha hablado con la prensa y en redes.

En medio de su plática con Pati Chapoy, ‘la Güerita consentida’ reprobó que Carmona opine de su vida personal. Aseguró que “no le corresponde”.

“No es el tema, ni tampoco es para que el señor ande dando declaraciones. Ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia. No, no le corresponde”. Alicia Villarreal

Aunque Alicia Villarreal ha manifestado que sostiene una buena relación con Arturo Carmona. En esta ocasión, sí se mostró molesta en la entrevista a las cámaras de ‘Ventaneando’. Al momento, el actor no ha reaccionado a estas declaraciones.

Así lo dijo Alicia Villarreal:

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el conflicto entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Luego de que surgió el rumor de que la agresión de Cruz Martínez a Alicia Villarreal sucedió por supuestos celos a Arturo Carmona debido a un video que publicaron en redes sociales, el actor dejó claro que este escándalo no tiene nada que ver con él.

“No es nada de eso, en absoluto. Es difícil, aunque estoy involucrado directamente o indirectamente, como lo quieras ver, lo que yo pueda opinar está de más”, dijo.

Por su parte, Cruz Martínez aseguró que todo lo que dice Alicia Villarreal “es mentira”.