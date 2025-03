Alicia Villarreal: Famoso cantante cortejaría a ‘la Güerita consentida’ tras separación de Cruz Martínez

El cantante Francisco Cantú, supuesto ex de Dulce, dio mucho de qué hablar tras revelar que habría tenido una relación con Alicia Villarreal. Lo cual desató especulaciones de que la cantante supuestamente le fue infiel a Cruz Martínez, el padre de sus hijos.

Luego de que la cantante denunció a Cruz Martínez por violencia intrafamiliar y también enfrentó la dura pérdida de su padre, Víctor Villarreal. Ahora, estuvo envuelta en los rumores de que sostuvo una relación con Francisco, su excompañero de Grupo límite.

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre su supuesto romance con Alicia Villarreal?

En medio de una plática en ‘Vivalavi’, el cantante presumió que tuvo la oportunidad de salir con la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’. Sin embargo, subrayó que esto sucedió cuando Alicia Villarreal se separó de Cruz Martínez tras serle infiel.

“Alicia y Cruz ya se habían separado desde finales de 2023, ya no estaban juntos. Yo cuando salí con Alicia, ella me dijo en aquel tiempo, porque yo andaba en la gira de Alicia. Era el artista invitado en toda la gira Alicia en 2024”, dijo Francisco.

Dichas declaraciones se volvieron virales rápidamente. La mayoría especuló que Alicia le habría bajado el novio a Dulce.

Alicia Villarreal responde a rumores de una relación con Francisco Cantú

Sin embargo, Alicia Villarreal se dio a la tarea de desmentir los rumores sobre su relación con Francisco Cantú, en medio de la disputa legal con Cruz.

Mediante la transmisión de ‘El gordo y la flaca’, la conductora Tanya Cherry compartió que tuvo una conversación con los representantes de la cantante y aseguraron que solo son amigos.

“Entramos en comunicación con las personas que manejan a Alicia Villarreal... Nos dicen que ella jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor, solamente abriéndole los conciertos en ‘Grandiosas’. Que lo tiene simplemente como un amigo”, dijo Tanya.

No obstante, la también conocida como ‘la Güerita consentida’ no habló directamente respecto a esta fuerte polémica,

¿Qué dijo Francisco Cantú sobre un posible romance con Alicia Villarreal?

Aunque Alicia Villarreal lo habría señalado como un amigo, Francisco Cantú no temió en destapar que ella le atrae desde hace tiempo atrás a la prensa.

“Realmente somos amigos. De que Alicia es muy guapa, si es muy guapa, no lo podemos negar. Y de que me gusta, pues obviamente que sí, no es algo que voy a esconder”. Francisco Cantú

Sin embargo, admitió que nunca tuvieron una relación amorosa. Aseguró que distorsionaron sus palabras, dado que él nunca aseveró que haya tenido un romance con Alicia Villarreal.

Aunque no dejó claro si se acercaría con otras intenciones a la mamá de Melenie Carmona, sí dejó claro su atracción hacia ella. Al momento, Alicia Villarreal no se ha pronunciado a las nuevas declaraciones de su excompañero de Grupo límite, Francisco Cantú, quien también fue ex de Dulce, la cantante, y demandó a Romina, su hija.

