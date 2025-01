Dulce y Francisco Cantú sí habrían querido casarse; filtran foto del anillo de compromiso

Luego del lamentable fallecimiento de la cantante Dulce, comenzaron a circular rumores sobre su vida personal que mantenía muy privada. La información salió poco a poco a voz de las personas cercanas a la cantante, amigos que generaron polémica con sus revelaciones, entre ellas que Dulce no tenía una buena relación con su hija Romina, al parecer por la relación romántica que llevaba con Francisco Cantú.

Aunque el romance se ha negado públicamente, Jorge Flores admitió que su amiga Dulce le presentó a Francisco como su pareja y recientemente filtraron una imagen que correspondería al supuesto anillo de compromiso que le habría dado Francisco a Dulce, pero nunca se casaron.

Según diversas fuentes y pruebas reveladas por el canal de YouTube, Andrea Show TV, la historia de amor entre ambos no solo existió, sino que estuvo tan cerca de culminar en matrimonio que Cantú incluso había adquirido un anillo de compromiso para Dulce. Sin embargo, quien aparentemente se interpuso en la relación fue Romina Mircoli, la hija de Dulce, quien, según informes, no aprobaba este romance y habría hecho todo lo posible para evitar la boda.

Así se tomaban fotos juntos / YouTube

Dulce y Francisco Cantú: ¿Romance oculto? Las pruebas que confirmarían la relación

A pesar de que Francisco Cantú ha insistido en que su vínculo con Dulce fue solo de amistad cercana, un polémico audio filtrado por el programa ‘De primera mano’, muestra a Romina enfurecida por la cercanía de Dulce con Francisco y hasta insulta a su madre llamándola “la reina de las pend…”.

Según algunas versiones, Romina no aceptaba el romance y, en un principio, se mostró muy desconfiada respecto a las intenciones de Cantú, acusándolo de buscar dinero a través de la relación, algo que Jorge Flores no cree, ya que él tuvo la oportunidad de conocerlo y menciona que no parece ser un tipo que necesite dinero ni fama.

Se dice que Francisco Cantú y Dulce tenían un romance y estaban a punto de casarse / YouTube

Se especula que Romina habría intervenido para poner fin a la relación, temiendo que el diseñador, a quien acusaba de no ser millonario, solo estuviera interesado en la fortuna de su madre. La presión familiar parece haber sido tan fuerte que, finalmente, Dulce y Francisco decidieron mantener su romance en privado y a escondidas de ella.

Tras la muerte de Dulce, las pruebas que ahora circulan en los medios, como conversaciones de WhatsApp y fotografías, revelan la cercanía entre ambos, sugiriendo que realmente existió una relación seria y cercana, que incluso estuvieron a punto de casarse. En el canal de YouTube se mostró una imagen donde se ve un anillo de compromiso en su caja y se lee el mensaje: “Ya recogí el anillo, ya todo listo”, con la fecha del 26 de septiembre de 2022 siendo una conversación entre Francisco Cantú y el diseñador Mitzy.

Francisco Cantú le habría querido dar un anillo de compromiso a Dulce / YouTube

Respecto a estas pruebas algunos seguidores de Dulce creen que Francisco Cantú podría estar honrando la memoria de la cantante al no confirmar su relación por petición de ella.

Por si fuera poco, en el mismo canal de YouTube se presentó el audio de una entrevista en la que Dulce y Francisco confirman que tenían un romance aunque iban lento y solo se estaban conociendo.

