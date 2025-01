Jorge Flores rompe el silencio tras ser acusado de filtrar audios entre Romina y Ofelia Cano sobre Dulce

Mira: Ofelia Cano: Gustavo Adolfo Infante revela a quién filtró los audios de Romina Mircoli sobre Dulce

Jorge Flores responde a Ofelia Cano

Más tarde, Ofelia Cano confesó a Javier Ceriani que ella solo mandó esos audios a una persona con el fin de respaldarlos por si algo le ocurría a su celular.

En una entrevista con Addis Tuñón para su canal de YouTube, Jorge Flores abordó las acusaciones y negó haber traicionado a Ofelia Cano. Según Flores, la actriz le compartió los audios de manera informal y nunca le pidió que los mantuviera en privado.

“Nunca me dijo: ‘No los saques. No los mandes a nadie’. Jamás me dijo que guardara esos audios. Me los pasó a modo de comentario: ‘Ahí para que los escuches’. Así que eso es todo. Es un audio y lo que hice fue mandarlo a varias personas para que los escucharan”. Flores también afirmó que, aunque él sugirió compartir el material con periodistas, fue Cano quien finalmente decidió enviarlos.

El vidente minimizó las críticas hacia su actuación: “No me siento culpable. No hizo mella en mí... No entiendo por qué Ofelia se siente tan mal. Ella no tiene la culpa. A ella se los mandaron. Malo sería que le siguiera echando leña”.

Finalizó: “Yo estoy muy en paz”

Jorge Flores revela que Dulce sí era novia de Francisco Cantú

En recientes declaraciones, Jorge Flores compartió detalles sobre la relación sentimental que Dulce mantenía con Francisco Cantú. Según el vidente, Dulce le confirmó que estaba en una relación con Cantú, a quien describió como una persona sincera, cariñosa y respetuosa.

Flores recordó: “Una vez, en San Diego, lo conocí. Una persona muy agradable, una persona que se ve que no le falta el dinero. Yo lo veía muy sincero con Dulce. Él sí atendía muy bien a Dulce, de maravilla, muy respetuoso. Ellos sí eran novios, pero no lo querían hacer público por Romina”.

Sobre las críticas hacia Cantú, Flores fue enfático al señalar que no veía en él a un arribista: “Había un sentimiento de amor. Yo lo veía sumamente cariñoso, amable y sincero. Eso de que arribista, mi punto de vista es que no”.

