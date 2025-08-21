Gustavo Adolfo Infante responde a Javier Ceriani y a Mayela Laguna quien dice tuvo un amorío con él: “Absolutamente falsas”

En días recientes, Javier Ceriani aseguró que Gustavo Adolfo Infante tuvo un amorío con Mayela Laguna, la ex de Luis Enrique Guzmán. En su canal de YouTube presentó una entrevista con ella en la que, lejos de desmentir lo dicho por el periodista agentino, lo confirmó. El video generó una ola de reacciones en redes sociales, en las que usuarios tacharon de mentirosa a Laguna, recordando que en el pasado aseguró que su hijo era de Luis Enrique y, tras una prueba de paternidad, se comprobó que el menor no tenía coincidencia genética alguna con el hijo de Silvia Pinal. Ante la ola de reacciones, Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio y se pronunció a lo dicho en el canal de YouTube de Ceriani. ¿Qué dijo?

¿Qué dijo Javier Ceriani del Gustavo Adolfo Infante y su supuesto romance con Mayela Laguna?

Recientemente, Javier Ceriani aseguró que, hace mucho tiempo, le había llegado la información de que un conductor de televisión engañó a su esposa con Mayela Laguna. Si bien en su momento no reveló de quién se trataba, hace unos días aseguró que fue Gustavo Adolfo Infante quien, según él, habría sido infiel a su esposa con la ex de Luis Enrique Guzmán.

En la emisión, Javier Ceriani también compartió una conversación que tuvo con Mayela Laguna. Él dijo:

“Mayela Laguna, tiempo atrás recibí unos WhatsApps donde se relacionaba Mayela Laguna con Gustavo Adolfo Infante. Una amiga tuya confirmó esta información... Sé que es incómodo pero tengo que saber la verdad. Te pregunto... ¿tuviste una relación con Gustavo Adolfo Infante?” Javier Ceriani

¿Qué dijo Mayela Laguna sobre su supuesta relación con Gustavo Adolfo Infante?

Ante el cuestionamiento de Javier Ceriani, Mayela Laguna dijo:

“En ese momento no hablé, porque era un momento muy difícil... Lo único que te puedo decir es... pues sí, están saliendo verdades sin que yo quiera, una vez más. No es que yo esté queriendo hacer esto, pero tampoco lo voy a negar. No sé porque mi amiga lo dijo, pero pues sí, no es mentira”. Mayela Laguna

Ceriani replicó: "¿Tuviste una relación con Gustavo Adolfo Infante?” y ella dijo: “Ehmm ajá, sí, sí, o sea, sí”.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante de la supuesta relación con Mayela Laguna?

Gustavo Adolfo Infante se pronunció hoy miércoles 20 de agosto en “Sale el sol” y tajante rechazó de las declaraciones de Mayela Laguna y de Javier Ceriani.

“Han hecho acusaciones de tipo personal en mi contra, por supuesto son total y absolutamente falsas.” Gustavo Adolfo Infante

Además, el periodista aclaró por qué había permanecido en silencio sobre el tema.

“Si no he hablado, no es porque me dé miedo, es porque se está viendo el tema desde otro punto de vista. En el momento en que estén las cuestiones listas y preparadas, por supuesto que voy a hablar. Y gracias por su interés, si es que causó un interés esto.”

El periodista no dejó claro a qué cuestiones se refiere. Sin embargo, en redes sociales se especuló que podría actuar legalmente.

