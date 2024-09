Ex de Luis Enrique Guzmán confiesa que teme volver a caer en consumo sustancias, tras escándalo con su hijo

Mayela Laguna, expareja Luis Enrique Guzmán se encuentra en el ojo del huracán, luego de hace unos días diera a conocer que su hijo no pertenece a la familia Guzmán Pinal.

Esta conclusión llegó tras una prueba de ADN, ordenada por un juez, que se realizó a mediados de agosto, cuyos resultados fueron revelados el pasado 18 de septiembre, cuando Mayela emitió un comunicado informando que en la prueba de Luis Enrique y su hijo salió “negativa”.

Los abogados, de Mayela Laguna aseguraron que Luis Enrique todavía tiene que cumplir con obligaciones relacionadas con el menor, ya que en su nacimiento, lo reconoció de forma legal y el pequeño aún tiene su apellido.

Mayela Laguna revela que está pasando por momentos complicados

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, ha vuelto a ser centro de atención tras revelar en una reciente entrevista con Kadri Paparazzi que está atravesando una situación emocionalmente difícil. Esta confesión se produce luego de que la prueba de paternidad relacionada con el hijo que tuvo con Guzmán resultara negativa.

A raíz de este resultado, Laguna ha sido objeto de críticas y especulaciones, lo que ha impactado gravemente en su estado emocional. En la entrevista, Mayela compartió sus temores y la vulnerabilidad que está experimentando. Uno de los aspectos más preocupantes que reveló fue su miedo a recaer en las adicciones, una lucha que ha enfrentado en el pasado.

“Que piensen lo que quieran. Ya no me importa. Me da lo mismo. Yo no me debo a nadie, nada más a mi hijo y mi hija”, expresó con determinación, haciendo evidente su prioridad por el bienestar de sus hijos.

Laguna confesó que, a pesar de su fortaleza exterior, siente que está en un momento delicado, especialmente por la falta de apoyo emocional que enfrenta: "¿Necesito ayuda? Sí, emocional. Y no digo que yo vaya a caer otra vez en adicciones, pero a veces la gente no mide sus palabras. No miden lo que hacen. No miden lo que dicen. Cómo pueden dañar a alguien, y estoy muy sola y no quiero caer en nada”, señaló con preocupación.

Uno de los puntos más alarmantes de su testimonio fue su referencia a la posibilidad de caer en la depresión, lo cual, según Laguna, fue lo que la llevó a las adicciones en el pasado.

“Es una línea delgada y a veces las consecuencias te pueden hacer caer, no tanto en lo que estaba antes, sino en otra cosa. No quiero caer en depresión porque eso me llevó a lo demás”, explicó, mostrando que tiene plena conciencia del riesgo emocional que corre.

El tema de las adicciones no es nuevo en la vida de Mayela. En entrevistas anteriores, la también madre de dos hijos había confesado que comenzó a consumir sustancias cuando su relación con Luis Enrique Guzmán se deterioró.

Finalmente, Mayela dejó claro que su enfoque ahora está en proteger su bienestar y el de sus hijos. “Yo no sé cómo vayan a ser las cosas. Ahorita no te puedo decir muchas cosas, pero ya no quiero que esto siga… Quiero estar, no escondida, pero en mi rollo con mi hijo”, afirmó.

Luis Enrique Guzmán nos confesó que está dispuesto a seguir viendo al hijo de Mayela Laguna.

Hace unas semanas, Luis Enrique Guzmán, en exclusiva para TVNotas, nos abrió su corazón y aseguró que, aunque no la está pasando bien al saber que el hijo de Mayela Laguna no es suyo, está dispuesto a seguir en su vida.

Nos reveló que, a pesar de saber que el pequeño no tiene ningún parentesco con él, quiere seguir siendo parte de su vida.

“Espero que cuando todo esto termine pueda tener contacto con el niño. Quisiera ser una buena influencia en su vida. Le enseñé a leer, a bajarse de la cama. Tenía buenos proyectos de vida a su lado. A él lo apoyaría económicamente. Es triste que la señora utilice la inocencia de un pequeño para extorsionarme. Decía que si no pagaba la manutención, me metería a la cárcel.”

Además, Luis Enrique también nos confesó que su padre, Enrique Guzmán, siempre supo que el niño no era su hijo: “Mi papá (Enrique Guzmán), desde que lo vio en el cunero, me dijo: ‘Ese niño no es tu hijo.’”

Por su parte, Enrique Guzmán reaccionó recientemente al resultado de la prueba de ADN en una entrevista para el programa ‘HoyDía’, donde el cantante aseguró que su hijo podría desvincularse del menor. Sin embargo, Luis Enrique siente una responsabilidad moral de que el pequeño crezca en un lugar seguro.

"Él tiene la obligación moral de que el niño crezca en un ambiente limpio y sano. En manos de la señora, educar a un niño es peligroso. Aunque no sea de su sangre, es su obligación, y eso es lo que quiere hacer mi hijo”, comentó.