Enrique Guzmán reacciona a que el hijo de Mayela Laguna no es su nieto: “Hace mucho tiempo lo sabíamos”

Tras una batalla legal de más de un año, finalmente se confirmó que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, no es el padre biológico del hijo de Mayela Laguna.

Esta conclusión llegó tras una prueba de ADN, ordenada por un juez, que se realizó a mediados de agosto y cuyos resultados fueron revelados el pasado 18 de septiembre, cuando Mayela emitió un comunicado informando que en la prueba Luis Enrique y su hijo salió “negativa”.

Recordemos que en junio de 2023, Luis Enrique Guzmán informó a través de un comunicado de sus abogados, que no era el padre de biológico del hijo de Mayela Laguna, de acuerdo con los resultados de una prueba de ADN, en la que resultó cero por ciento de compatibilidad genética. Sin embargo, desde aquel momento Mayela comenzó una batalla legal, ya que ella asegura que el menor es hijo del hermano de Alejandra Guzmán. Además, señaló que la prueba no era vinculante porque se había hecho de manera unilateral por Luis Enrique, sin autorización de ella y fuera de cualquier formalidad legal.

En el juicio que emprendió Mayela, ella solicitó dos pruebas genéticas. El juez ordenó que se practicaran. Hace unas semanas se tomaron las muestras y ayer se dieron a conocer los resultados.

Facebook: Silvia Pinal/Instagram: @luisenriquegp



Finalmente, el estudio demostró que Luis Enrique no es el padre biológico del menor, poniendo fin a la disputa en ese aspecto. No obstante, según Mayela Laguna y sus abogados, este resultado no cierra todos los capítulos de la batalla legal, ya que aún queda por determinar las responsabilidades parentales de Luis Enrique.

Los abogados, de Mayela Laguna aseguraron que Luis Enrique todavía tiene que cumplir con obligaciones relacionadas con el menor, ya que en su nacimiento, lo reconoció de forma legal y el pequeño aún tiene su apellido.

“Falta todavía una audiencia, donde tenemos que desahogar otra pruebas, por el hecho de que haya salido este resultado no podemos dejar el asunto tirado, tiene que llevar una secuela y tiene que concluirse”.

El representante legal también aseguró que los resultados tiene una validez científica: “Hay una prueba contundente, la prueba científica que arrojó ese resultado”.

Así reaccionó Enrique Guzmán a la prueba de ADN

Ante la polémica y el resultado de la prueba, Enrique Guzmán no tardó en reaccionar y ofreció una entrevista al programa ‘Hoy día’. El cantante, quien ha sido una figura clave en la familia Guzmán Pinal, expresó su opinión sobre el tema, dejando en claro que ya era algo que se sospechaba desde hace tiempo.

Enrique Guzmán “Hace mucho tiempo que sabíamos que la señora estaba engañando a mi hijo”.

Según sus declaraciones, desde hacía tiempo tenían indicios de que Mayela Laguna no había sido honesta respecto a la paternidad del niño. Enrique también habló sobre las posibles implicaciones que este resultado tendría en la relación entre Luis Enrique y el menor: “A partir de este momento él ya no va a ser su padre. Entonces no habrá obligaciones de ninguna clase”.

Enrique Guzmán en 'Hoy' / Instagram: @eguzmanoficial

Sin embargo, aunque legalmente Luis Enrique podría desvincularse del menor, su padre subrayó que existe una responsabilidad moral que aún pesa sobre su hijo: “Él tiene la obligación moral de que el niño crezca en un ambiente limpio y sano”.

El cantante se mostró preocupado por el futuro del niño, enfatizando que, aunque Luis Enrique ya no tiene lazos biológicos con él, debería velar por su bienestar. “En manos de la señora, educar a un niño es peligroso”, comentó

Enrique Guzmán concluyó afirmando que, pese a todo, la familia Guzmán tiene la intención de vigilar al niño y protegerlo. “Aunque no sea de su sangre, es su obligación, y eso quiere hacer mi hijo”, sentenció el cantante, reflejando el compromiso que tanto él como Luis Enrique sienten hacia el menor, a pesar del desenlace de la prueba de ADN.

