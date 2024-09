Yordi Rosado reacciona a la fuerte pelea que tuvo con Roberto Palazuelos en Big brother VIP

Sin duda, La casa de los famosos México se ha convertido en todo un fenómeno en la televisión mexicana y, debido a esta situación, a pocos días de que culmine la segunda temporada del reality show, se han hecho virales algunos momentos polémicos de Big brother VIP, ya que ambos tienen un formato muy similar.

Una de las peleas que se hicieron virales ahora en TikTok fue la que tuvo Yordi Rosado con Roberto Palazuelos, la cual dio mucho de qué hablar en ese momento, ya que tanto los habitantes como el público pensaron que podrían haber llegado a los golpes.

Recordemos que en esa edición participaron 14 habitantes, entre ellos Marintia Escobedo, Isabel Madow, José Luis Reséndez, Michelle Vieth, Gabriela Platas, Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, Roberto Palazuelos, Vida Andrade, Karla Álvarez, Yordi Rosado, Adrián Uribe, Jorge ‘el Travieso’ Arce, Yolanda Andrade y Omar Chaparro, quien fue el gran ganador de Big Brother VIP.

Fue el pasado jueves 19 de septiembre cuando Yordi Rosado compartió un video en su canal de YouTube, en el cual reaccionó a la pelea que tuvo hace más de 20 años con Roberto Palazuelos.

El conductor reveló que no recuerda qué generó la discusión, pero sí recuerda con claridad lo que pasaba por su mente: “Lo que iba pensando yo y qué sucedía, habría que preguntarle a Palazuelos qué pensaba él”.

Yordi Rosado

“Se empezó a calentar él, me calenté yo y le contesté. Me paré, y físicamente fue como de ‘si nos vamos a enfrentar, nos vamos a enfrentar igual’, porque sentí que me estaba intimidando. Pero las cosas se fueron poniendo más tensas y no se quedaron ahí”.