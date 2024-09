Famosa comediante de Televisa es tachada de tratar mal a sus fans: “Deja a la gente con la mano estirada”

Los comediantes Ricardo Pérez, Slobotzky, Mau Nieto dieron mucho de qué hablar en las redes sociales después de que tacharon a una de sus colegas de ser “maleducada” con sus fans.

Los humoristas de ‘La cotorrisa’ y el integrante de ‘Me caigo de risa’ exhibieron los malos tratos que tendría esta comediante hacia sus seguidores cuando llegan a coincidir con ella.

Ricardo Pérez / Instagram: @slobotzky

Te puede interesar: Joanna Vega-Biestro reprueba la cancelación del show de Adrián Marcelo e Ivan ‘la Mole': “Esto ya es censura”

¿Quién es la comediante de Televisa que supuestamente es maleducada con sus fans?

Mediante una charla en el pódcast ‘El búnker’, los comediantes antes mencionados comentaron, junto a Román Torres, las razones por las cuales se detienen a atender a sus seguidores. Aseguraron que se sienten comprometidos con ellos. Esto, por el gran cariño que les demuestran en el escenario.

A raíz de estas plática, Mau reveló que “hay una comediante que me dijeron que era de la ver…”.

Mau Nieto / Instagram: @maunieto

Pese a que no quiso decir su nombre, Slobo lo echó de cabeza y dijo: “La que se viste de ‘india’”. Y Román compartió: “Que se llama como la cantante Yuridia”.

Lo que dejó al descubierto que se trataría de ‘la India Yuridia’, quien fungió como jueza en el programa de Televisa ‘El retador’.

Entonces, Slobo afirmó: “Me consta que es de la ver…”. A lo que Mauricio reiteró: “Yo no lo dije. Yo solo saqué el chisme, porque me dijeron que era de la ver... Yo no la he tratado”.

No te pierdas: Fallece flautista de ‘Mägo de Oz’ a los 59 años

¿Cuáles son los supuestos malos tratos de la comediante hacia sus fans?

Después de hablar con humor, los conductores de ‘La cotorrisa’ señalaron que supuestamente han sido testigos de lo mal que trata ‘la India Yuridia’ a sus fans.

“Fuera de chiste, yo he visto cómo deja a la gente con la mano estirada”, dijo Slobo.

“Yo he visto cómo se lo ha hecho (dejarles la mano estirada) a personas con las que ha trabajado y a celebridades que se han querido acercar para tomarse una foto con ella o comentarle cómo estuvo su show”.

Ricardo Pérez

Finalmente, los humoristas destacaron que en su género en la industria sí han coincidido con personajes “súpermam…”.

Así lo dijeron:

Mira: Christian Nodal vuelve a seguir a Cazzu en redes y después ¡lanza mensaje a Ángela Aguilar! ¿Divorcio?

¿Quién es ‘la India Yuridia’?

Perla Yuridia Ruiz, conocida artísticamente como ‘la India Yuridia’, tiene 38 años. Está casada y es madre de un hijo. Comenzó su carrera a los 14 años imitando a ‘la India María’, personaje interpretado por María Elena Velasco.

Su objetivo inicial era ser cantante, pero fue descubierta por Jesús González, mejor conocido como ‘el Chis Chas’, quien le dio el nombre de ‘la India Yuridia’. Ha tenido la oportunidad de trabajar en Televisa, en el programa de comedia ‘El retador’.

Se ha convertido en una de las figuras más populares en TikTok.