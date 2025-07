¿Lorena Herrera demandará a Facundo por llamarla “hombre”? Esto respondió

Tras ser Facundo el primer confirmado de ‘La casa de los famosos México’ 2025, en redes revivieron uno de los escándalos más comentados de la televisión mexicana: Su enfrentamiento con Lorena Herrera. Esta controversia todavía genera polémica entre sus seguidores. ¿Están enemistados?

En esta ocasión, Lorena Herrera no solo recordó el incidente con Facundo, sino que también reveló si actuará legalmente en contra del famoso comediante.

Cabe recordar que dicho escándalo ocurrió principios de la década de los años 2000 durante el programa ‘Incógnito’. Lo que parecía una pelea espontánea terminó en una estrategia planeada… pero con consecuencias que aún persisten.

Facundo / Redes sociales

¿Qué pasó entre Lorena Herrera y Facundo en el programa ‘Incógnito’?

Todo comenzó cuando, en plena transmisión de ‘Incógnito’, Facundo y Lorena Herrera protagonizaron un tremendo encontronazo en vivo. El cual, según el comediante, fue planeado por la actriz para generar rating.

“¿Por qué no hacemos como que ustedes se quitan la ropa, me quieren des... y yo me ofendo? Me salgo del foro y hacemos un escándalo”, habría dicho Lorena Herrera, según contó Facundo a Yordi Rosado.

Durante la grabación, se armó la escena planeada. Incluso, trascendió de nivel y se toparon en unas escaleras. Al ver una cámara cerca, Lorena improvisó aún más: le gritó, lo insultó y hasta le dio una cachetada.

Lorena Herrera recuerda que Facundo le llamó “hombre” ¿Actuará legalmente? / IG: @lorenaherreraoficial / @facufacundo

Eso no es todo, Facundo sugirió que Lorena Herrera “era hombre”. Sin embargo, dicha insinuación que desató una ola de rumores y burlas que afectaron la imagen pública de la actriz.

“Yo me dejé ir y dije: ‘Es hombre’... Me parecía un buen insulto para atraer rating”, dijo Facundo.

No obstante, admitió que se le fue la mano y que la actriz enfrentó consecuencias, pues varios de sus novios le reclamaron. Aunque, también reveló que la misma Lorena le pidió que mantuviera la polémica viva cuando ella estaba por entrar a Big brother. “Me llamó y me dijo ‘síguele’”, comentó Facundo.

¿Lorena Herrera demandará a Facundo por llamarla “hombre”?

Aunque Facundo, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025, dejó claro que su relación de amistad está intacta, Lorena Herrera sorprendió con sus nuevas declaraciones. ¡Habría pensando en demandar al comediante!

Mediante una plática en ‘La caminera’ con Tania Rincón y Fer Gay, Herrera subrayó que todavía no perdona a Facundo por su insinuación de que no es una mujer, dado que este rumor sigue latente entre el público.

Incluso, ‘la Diva’ señaló que Facundo debería estar agradecido por no haber recibido una demanda de su parte debido a esta controversia. Señaló que ella tiene registrado su nombre como marca y podría afectarlo legalmente en un dos por tres.

Facundo / Redes sociales

“Él debería vivir completamente agradecido de que yo no lo he demandado porque lleva años de que eso que dijo que yo era hombre trascendió y hay personas que lo creen... Me da tanta flojera demandar... Yo lo podría demandar en un segundo”. Lorena Herrera

Sin embargo, dijo que sí ha tenido algunos encuentros amistosos con Facundo. Aunque le lanzó la contundente advertencia de que sí vuelve a hablar de ella, podría tomar la decisión de sí actuar en su contra.

“Sí, me lo cruzo, nos saludamos y ya, pero que no vuelva a abrir el pico, porque quién sabe en qué momento me agarre, que me apodere el espíritu de Lucía Méndez y lo ande yo demandando”, agregó.

Al momento, Facundo no se ha pronunciado con respecto a las contundentes declaraciones de Lorena Herrera sobre una posible demanda en su contra. Ahorita, se prepararía para su participación en ‘La casa de los famosos México’, la cual inicia el próximo domingo 27 de julio.

Así lo contó Lorena Herrera: