¿Por qué Facundo entra a ‘La casa de los famosos México 2025? ¿Anda urgido de lana o de sed de venganza?

Tras mucha especulación, ya se confirmó que Facundo formará parte de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, programada a estrenarse el próximo 27 de julio. La participación del comediante ha generado mucho debate en redes sociales.

Mientras algunos creen que será un gran elemento en el reality, otros consideran que la producción solo lo incluyó para que sea una “copia” de Adrián Marcelo, quien fue el participante más controversial de la edición anterior del show, pues es también milenial, es irreverente y sarcástico y se ha metido en cualquier cantidad de problemas en el pasado.

Cabe destacar que Facundo tiene experiencia en este tipo de concursos, ya que, en 2002, estuvo en la primera edición de Big brother VIP México.

Facundo / Redes sociales

¿Cómo fue la experiencia de Facundo en Big brother VIP México?

La estancia de Facundo en Big brother VIP México fue muy comentada en su momento. Y es que el conductor se volvió uno de los participantes más queridos del público. En aquel tiempo su popularidad fue tanta que hasta logró llegar a la gran final. No obstante, quedó en segundo lugar y fue superado por Galilea Montijo, quien se coronó como la ganadora absoluta y obtuvo medio millón de pesos, así como un auto.

En aquel entonces, Facundo no dudó en felicitar a la conductora y decir: “No ma…, pin… Gali, muy bien”, para después darle un caluroso abrazo.

A 23 años de distancia, las celebridades se reencuentran en un reality. Ahora, él como concursante y ella en el papel de presentadora.

Facundo / Redes sociales

¿Por qué Facundo aceptó entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’?

En una entrevista reciente, Facundo fue cuestionado sobre su motivo para entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’. Con su característico humor, el comediante aseguró que hubo dos razones importantes, las cuales no tienen nada que ver con una revancha por su derrota en ‘Big brother VIP’.

El primer motivo fue “la necesidad” de volver a ser “relevante” para obtener ganancias: “Lo que pasa es que ahora soy pobre y ellas (mis hijas) ya entraron a la universidad”, indicó.

También mencionó que sus hijas, quienes son grandes fanáticas del reality, lo convencieron para que se animara a participar.

Facundo “Creo que ellas (mis hijas) fueron las principales convencedoras de que yo estuviera. (Me dijeron) ‘papá, estás a la baja. Mis amigos ya no hablan de ti’”

Aunque dijo que tratará de medirse para no ser tan problemático en La casa, no prometió nada: “También me gusta el humor agresivo y poderoso”, puntualizó.

¿Quiénes estarán con Facundo en ‘La casa de los famosos México 2024’?

Hasta el momento, Facundo es el único habitante confirmado oficial para ‘La casa de los famosos México 2025’. El próximo miércoles 2 de julio, se revelará al segundo participante durante la emisión del programa ‘Hoy’.

De acuerdo con Pablo Chagra, la segunda confirmada sería Olivia Collins. Esto, debido a que, en el clip promocional, se puede ver unos tacones con una mariposa, muy similares a los que luce la actriz en una fotografía.

Por otra parte, en redes sociales se han mencionado nombres como Adrián Di Monte, Alexis Ayala y Dalilah Polanco. No obstante, habrá que esperar a las revelaciones oficiales.

En entrevista para TVNotas, Alexis Ayala comentó que sí estaba en negociaciones para ‘La casa de los famosos México 2025'. No obstante, aún no había nada seguro.

