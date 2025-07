Facundo y la niña fantasma: ¿el susto más real de la TV mexicana o el mejor montaje de su carrera? VIDEO

Desde que se reveló que el primer habitante de La casa de los famosos México será Facundo en redes se soltó la conversación en torno a él. Internautas no solo recordaron sus bromas pesadas y su humor ácido, también volvió a sonar con fuerza uno de los momentos más aterradores de la televisión mexicana: el infame video que presuntamente captó el momento en el que Facundo se topa con el presunto fantasma de una niña en un panteón.

Aunque muchos pensaban que solo era un show más del irreverente conductor, hace unos años Facundo volvió a hablar del tema y dejó claro que ni él mismo puede explicar lo que pasó aquella noche. Años después, el clip sigue provocando escalofríos en redes sociales y más ahora que internautas han detectado detalles escalofriantes que muy pocos habían notado.

Facundo / Redes sociales

¿Qué pasó realmente en el video de Facundo y la niña fantasma?

La escena es perturbadora. Corría la 1:00 de la madrugada cuando Facundo, cámara en mano, decidió aventurarse solo en un cementerio de la CDMX. Su objetivo: grabar una cápsula para su programa Incógnito. Pero lo que captó terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales y polémicos de la televisión nacional.

Entre ruidos extraños, sombras misteriosas y un ambiente de por sí bastante espeluznante, Facundo enfocó su cámara hacia lo que parecía una niña sentada sobre una tumba. Al acercarse, ella giró la cabeza lentamente hacia él, revelando unos ojos brillantes imposibles de olvidar. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo como alma que lleva el diablo y fue por su equipo de producción.

Años después, confesó en el programa La cotorrisa que él no tenía intención de grabar eso, que todo había surgido como un intento desesperado por darle emoción al programa. Pero lo que pasó, según él, no fue armado por su equipo ni por nadie que él conociera.

Facundo / Redes sociales

¿Qué cosas escalofriantes se esconden en el video de Facundo y el fantasma de la niña del cementerio?

Aunque el clip de Facundo ya tiene más de 14 años, internautas curiosos han comenzado a analizarlo cuadro por cuadro y han descubierto detalles que muchos pasaron por alto. Aquí te contamos tres que te van a poner los pelos de punta:

Una mujer cantando en los primeros segundos: Justo cuando inicia el video, se puede escuchar la tenue voz de una mujer cantando una especie de canción infantil. No se ve a nadie cerca y tampoco hay explicación en la edición del programa. ¿Una psicofonía real? ¿O alguien más estaba en el lugar?

Justo cuando inicia el video, se puede escuchar la tenue voz de una mujer cantando una especie de canción infantil. No se ve a nadie cerca y tampoco hay explicación en la edición del programa. ¿Una psicofonía real? ¿O alguien más estaba en el lugar? Una sombra que no cuadra: En el segundo 0:58 aparece una silueta que se asemeja a la figura de un hombre, justo detrás de Facundo. Lo curioso es que él estaba completamente solo en el cementerio.

En el segundo 0:58 aparece una silueta que se asemeja a la figura de un hombre, justo detrás de Facundo. Lo curioso es que él estaba completamente solo en el cementerio. El extraño sonido de un becerro: En el momento en el que Facundo se encuentra cara a cara con la niña (minuto 3:35), se escucha el bramido de lo que parece un becerro. Algunos aseguran que fue un demonio imitando sonidos.

Facundo y Mariana Echeverría presenciaron la muerte de un hombre en un crucero / IG: @facufacundo

¿Facundo mintió o realmente vivió algo paranormal cuando se le apareció el fantasma de la niña en el panteón?

Aunque él mismo confesó que esa noche buscaba provocar algo para no “irse con las manos vacías”, Facundo jura que no fue un montaje. De hecho, dice que se sintió tan mal después de grabar eso, que le pidió a los espíritus que lo “castigaran” si se había pasado de la raya: “Que me dé fiebre, que me estrelle llegando a mi casa, pero que me demuestren que existen”, dijo en una de sus últimas entrevistas.

El conductor aseguró también que cuando miraba directamente no veía nada, pero a través de la cámara sí aparecía la silueta de la niña. Al día siguiente, cuando regresaron al lugar, descubrieron que en esa tumba yacían una madre y su hija, lo que desató aún más teorías paranormales entre los fans.

