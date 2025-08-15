¿Mariana Botas es la favorita de la producción en La casa de los famosos México? ¡Fans exhiben pruebas!

Mariana Botas, recordada por su papel en “Una familia de diez” y actual participante de ‘La casa de los famosos México 2025’, está en el ojo del huracán. En redes, los fans la acusan de ser la “protegida” de la producción y hasta de, supuestamente, tener información privilegiada. Las teorías no paran de crecer. ¡Te contamos todo lo que se habla en redes sociales!

Mariana Botas llora en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Por qué el público cree que Mariana Botas es la supuesta protegida de la producción en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La chispa se encendió cuando varios fans de ‘La casa de los famosos México 2025’ notaron que Mariana Botas ha tenido una racha de suerte inusual desde su llegada a la casa.

Recordemos que, en la primera semana, ganó el reto de líder y, como premio, se llevó también una camioneta. Después, en redes señalaron que en la dinámica de la “moneda del destino” que otorga beneficios a los habitantes, la actriz, supuestamente, fue directa y sin titubeos hacia la fogata, se agachó y tomó la moneda ganadora, aparentemente, sin siquiera buscar.

Para algunos, esto fue demasiado sospechoso: “Salió al patio y fue derecho y sin escalas hacia la fogata, no buscó, solo se agachó y vio la moneda”, escribieron usuarios en redes.

Otros afirman que, supuestamente, Mariana realiza complots en el programa, algo que va contra las reglas, sin recibir sanciones visibles por parte de la producción. La hipótesis más fuerte que circula entre usuarios es que su mánager, Ivonne de los Ríos, supuestamente, trabajaría en la empresa productora del reality y que, incluso, fue quien supuestamente la despidió en el set de su pódcast Envinadas antes de entrar a la casa.

El público asegura que Mariana Botas también es una protegida de la producción de #LaCasaDeLosFamososMx.

Según, Mariana tiene una amiga que es parte de la producción.



¿Tu que opinas? ¿Será cierto o no? #LCDFLMX3 #MarianaBotas pic.twitter.com/LAdq0BuKAT — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) August 15, 2025

¿Quién es Ivonne de los Ríos y qué supuesta relación tiene con Mariana Botas, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Ivonne de los Ríos no solo es la mánager de Mariana Botas, se dice que, supuestamente, también es parte la empresa productora de ‘La casa de los famosos México 2025’. Esta relación ha sido vista con lupa por los seguidores del reality, quienes aseguran que, supuestamente, podría haber un conflicto de interés.

“Su amiga es su manager, trabaja en Endemol, y por lo tanto tiene acceso a información. Es obvio que se la están pasando a Mariana Botas”, se lee en varios comentarios en X (antes Twitter). Incluso, Ivonne fue quien la despidió en el podcast Envinadas, lo que refuerza la cercanía entre ambas.

¿Qué dijo Ivonne de los Ríos sobre Mariana Botas y su vínculo con La casa de los famosos México?

Más temprano de lo esperado, la mánager de Mariana Botas ya respondió, poniendo un alto a todos los rumores. Ivonne de los Ríos fue clara al explicar que, aunque en algún momento sí trabajó en la empresa productora del reality, actualmente ya no forma parte de dicho proyecto. Según ella, su perfil profesional simplemente no ha sido actualizado.

Mánager de Mariana Botas “Investígale bien, no trabajo para LCDLFMX. No hay ningún conflicto de interés. Actualmente no colaboro para Endemol, solo que no he actualizado mi perfil. Tal vez vienes a tirarme porque no te di la entrevista que me solicitaste, pero ya no había tiempo. Saludos.”

¿La producción de ‘La casa de los famosos México 2025’ podría salvar a Mariana Botas de la eliminación este domingo 17 de agosto?

Actualmente, Mariana Botas está nominada y su permanencia en ‘La casa de los famosos México 2025' está en duda. Aunque muchos creen que podría salir, hay quienes aseguran que la producción, supuestamente, la protegería para mantenerla en el juego. Los rumores sobre su mánager y la facilidad con la que gana retos siguen alimentando esta teoría.

Hasta ahora, no hay pruebas oficiales que confirmen un trato preferencial, pero la percepción del público sigue siendo clave. Las críticas en redes no paran, y esta semana podría marcar un punto importante en su participación.

La tarde de hoy 15 de agosto se sabrá si Mariana Botas será salvada por Aldo de Nigris o Elaine Haro, quienes se enfrentarán por la salvación. Si alguno de ellos la elige, Mariana saldría de la placa de nominados. En caso de no ser salvada, estará en riesgo de abandonar ‘La casa de los famosos México 2025’ este domingo 17 de agosto.