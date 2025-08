Mariana Botas reveló en La casa de los famosos México; haber sido víctima de violencia en una relación

La actriz Mariana Botas, habitante de La casa de los famosos México, rompió el silencio y compartió públicamente un doloroso episodio de su vida personal: fue víctima de violencia física por parte de una expareja. Su valiente testimonio ha conmovido a miles de seguidores y ha reavivado la conversación en redes sociales sobre la violencia de género y las relaciones tóxicas.

La actriz Mariana Botas reveló ser víctima de violencia física

Botas relató que, en medio de una relación aparentemente estable, comenzó a experimentar actitudes controladoras y luego agresiones físicas. Lo más impactante de su relato fue la normalización del abuso en ese momento: “Y yo me quedé ahí”. Esta frase resume el miedo, la confusión y la dependencia emocional que muchas víctimas enfrentan.

“Me pegó, y no una vez… y yo me quedé ahí”, expresó con firmeza. “Uno no se da cuenta de que está en una relación tóxica hasta que sales y ves el daño.” Estas frases resonaron con fuerza entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo, comprensión y empatía.

En su caso, como figura pública, la actriz decidió compartir su historia para dar voz a quienes aún no se atreven a hablar.

Su historia pone en evidencia lo difícil que puede ser para una mujer identificar una relación tóxica mientras la está viviendo. La actriz reconoció que fue hasta que salió de esa dinámica cuando comprendió el daño al que había estado expuesta.

¿Cómo reaccionaron en redes a la confesión de la actriz Mariana Botas?

Tras hacerse pública la entrevista, las redes sociales estallaron en muestras de solidaridad hacia Mariana Botas. Miles de usuarios compartieron mensajes de apoyo y contaron sus propias experiencias con parejas agresivas y manipuladoras, generando un espacio de catarsis y reflexión.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:



“Tengo una amiga que está pasando por eso y no sabemos cómo ayudarle”,

“Qué bella es Mariana. Las que le tiran hate es pura gente frustrada” y

“Se parece mucho la historia de Sandra Itzel”.

Rápidamente se hizo evidente el respaldo del público hacia la actriz, además, se visibilizó la necesidad urgente de hablar más sobre la violencia psicológica y física en las relaciones.

¿Quién es la actriz Mariana Botas, quien reveló, en La casa de los famosos México, que fue víctima de violencia física?

Mariana Botas inició su carrera artística desde los 2 años en comerciales y programas infantiles como Sábado gigante. Alcanzó popularidad con su papel de Martina en la serie Una familia de diez (2007-2023), uno de sus trabajos más reconocidos. También participó en telenovelas como Una luz en el camino y Esperanza del corazón, así como en series de Netflix y programas unitarios.

Además, ha incursionado en plataformas digitales con el canal de YouTube Envinadas y se consolidó como influencer en redes sociales. El 21 de julio de 2025 fue confirmada como parte del elenco de La casa de los famosos México, destacando que entra al reality sin estrategia, buscando mostrarse auténtica y aprovechar esta nueva etapa profesional.

Mariana Botas se une así a una lista creciente de mujeres del medio artístico que están visibilizando la violencia de género. Su testimonio nos recuerda que hablar salva vidas, que el silencio perpetúa el abuso, y que salir de una relación tóxica, aunque difícil, es posible.

