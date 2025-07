Natalia Alcocer cuenta todo lo que vivió con su expareja: violencia, mentiras y hasta el psiquiátrico | VIDEO

Durante una entrevista desgarradora con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, Natalia Alcocer decidió contarlo todo. Sin censura y con la voz entrecortada, la actriz y exintegrante de La casa de los famosos confesó los momentos más oscuros de su vida: desde agresiones físicas durante el embarazo, hasta engaños y manipulación que la dejaron marcada para siempre. “Empezó todo mal”, dijo con firmeza, al referirse al hombre que, asegura, la llevó al borde del colapso emocional.

Y es que no solo se trata de una relación tóxica, sino de una historia de terror en la que se mezclaron el abuso psicológico, la violencia física y económica y el desamor. “Me da mucha tristeza hablar de él. Yo evolucioné, pero él se hunde más y más”, confesó Alcocer, quien asegura que estuvo en una relación, en la que durante años vivió un infierno del cual solo pudo salir cuando tocó fondo en un hospital psiquiátrico.

Te puede interesar: ¡No la esperó! Natalia Alcocer descubrió infidelidad de su prometido al salir de Survivor

Natalia Alcocer habló de lo que pasó en el reality / Instagram

¿Quién es Juan José Chimal, expareja de Natalia Alcocer, y cómo comenzó su relación?

Según Natalia Alcocer, conoció a Juan José Chimal cuando él le aseguró que estaba separado de su esposa y que solo mantenían las apariencias de común acuerdo. Juan José prefería mantener un perfil público bajo, aunque eso no le impidió pasearse con ella de la mano por Polanco y hasta presentarla con sus amigos y socios. “Me decía: ‘Ve cómo todos nos ven. Si fueras mi amante, ¿tú crees que te traería así?’”, relató.

Pero la realidad era muy distinta. Todo se vino abajo cuando, después de parir a su hija, llegaron a su casa a dejarle “las cajas del señor”. “Ahí fue cuando me dijo que sí estaba casado, pero que dormía separado, y mil pretextos más. Yo no quise lastimar a nadie. Yo también fui víctima de sus mentiras”, reveló Natalia.

Te puede interesar: ¡Exponen a Serrath con mensajes! Hablando mal de Cristina Porta y Natalia Alcocer de LCDLF

Natalia Alcocer contó sobre los abusos de su ex pareja / Especial

¿Cómo vivió Natalia Alcocer la violencia y los engaños de su expareja, Juan José Chimal?

“Fueron infidelidad tras infidelidad. Yo ya tenía al esposo de la amante guardado en mi celular”, contó Natalia Alcocer, quien sostuvo que vivió episodios de terror: mujeres que le escribían para contarle que Juan José Chimal, su entonces pareja las buscaba, videos que le mandaban como pruebas y amenazas constantes. “Me decía que nadie me iba a querer, porque fui su amante, que me iba a dejar sin dinero y que me iba a hundir si lo dejaba”, declaró Alcocer.

La actriz relata que llegó a pesar de 120 kilos por la depresión y el abuso constante, y terminó en un hospital psiquiátrico tras una crisis provocada por los celos, los golpes y el abandono. “Me dio (un medicamento para la depresión). Yo estaba completamente destruida. Todo era mentira. Me prometía que dejaría a su amante, pero cada aniversario era lo mismo: mentiras, alcohol, drogas y dolor”, relató.

Te puede interesar: Natalia Alcocer exige a su ex que se haga responsable ¡dejó a sus hijas sin escuela!

Natalia Alcocer compartió lo qué piensa de los comentarios que hizo Daniel Bisogno y Pedro Sola. / Archivo/Instagram: @ventaneandouno/ @nataliaalcoceroficial

¿Por qué Natalia Alcocer decidió hablar ahora de su relación con su expareja, Juan José Chimal, y cómo logró salir?

“Yo sabía que si me volvía a golpear, no podría correr con mis hijas en brazos. Tenía que estar fuerte, tenía que prepararme”, compartió Natalia Alcocer con lágrimas en los ojos. Su salida de ese infierno fue planeada con estrategia, ayuda de su propio padre y de esa manera logró separarse del padre de sus hijas a pesar del miedo.

Aunque muchos la juzgaron, Natalia Alcocer es clara: “Yo no le fallé a nadie. Él le falló a su esposa, a sus hijos y a mí. Yo realmente lo amaba. Quería formar una familia, pero él no quería cambiar... Tontamente creí que le importaban nuestras hijas”.