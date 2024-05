¡Exponen a Serrath con mensajes! Hablando mal de Cristina Porta y Natalia Alcocer de LCDLF

Serrath ha dado de qué hablar en los últimos días desde que en nuestro martes de TVNotas te dimos a conocer que ella había sido la tercera en discordia entre Ferka y Jorge Losa.

Pero la influencer ya tenía polémicas pasadas en su camino por ‘La casa de los famosos 4’, donde entró a mitad de temporada, como parte del cuarto Fuego, junto a Cristina Porta, quien fue su mejor amiga dentro y fuera del programa.

En el reality, Serrath acusó a Guty Carrera de jugar con ella exponiéndolo en televisión, pero el modelo negó haber tenido una relación con ella, lo que le valió su expulsión.

Además, Serrath también reveló que el novio de Natalia Alcocer, exparticipante de LCDLF, se había puesto en contacto con ella y le ‘tiraba la onda’, lo que ocasionó un fuerte pleito con Natalia a pesar de que se llevaban bien.

Puedes ver: Serrath acusa a Guty Carrera de “mover” a la gente en su contra; Ferka y Natalia Alcocer lo apoyan: #noesno

Serrath ha dado de qué hablar en redes sociales / Cortesía de la actriz / Internet

Los mensajes de texto que exponen a Serrath

Debido a la polémica de Serrath con Guty Carrera, en cuanto a que él ha dicho que se siente “hostigado” y que Natalia Alcocer y Ferka le apoyaron diciendo: “No es no”, en redes se filtraron unas capturas de pantalla de polémicos mensajes de la influencer de espectáculos ‘La comadrita’ quien lleva una buena relación con Serrath. En estos mensajes de abril, Serrath queda al descubierto.

“Qué falsa eres. Me arrepiento de haberte hecho campaña en mis ‘space’ para que te llamaran. Los mensajes que me enviabas pidiéndome publicaciones para generar controversia y la producción volteara a verte”, se lee en la primera indirecta donde insinúa que gracias a su influencia en redes fue que le llamaron para ser parte de la cuarta temporada de LCLDF.

Además, ‘La comadrita’ añadió: “Y ahora verte junto con esa persona (Cristina) que en mensaje me decía que era una trepadora. Ganas de subir las capturas y dejarte como lo falsa que eres”.

Mira: Cazzu y Nodal: la infidelidad tocó una vez más a la puerta del amor; “No hay forma de que pueda cambiar”

Los mensajes son de abril, pero resurgieron en medio de la polémica de Serrath y Guty y los problemas de la influencer con Natalia y Ferka / Twitter

En otro mensaje se lee: “Generar movimiento en las redes y me mandabas mensaje, claro, es lo que querías desde un principio. Y ahí estoy de m3nsa cayendo, pero ya vi tu verdadera cara. Quien lo vio, lo vio, buenas noches”.

‘La comadrita’ adjuntó capturas de pantalla de conversaciones con Serrath donde le pedía hacer movimiento en redes y habló sobre Cristina antes de entrar a la casa y que se volviera su mejor amiga: “Perfectoooo! Entonces de ahí decirle a Cristina que se quiere trepar jaja”, se lee.

Estos mensajes han hecho que los internautas adviertan a la española que ya no sean amigas: “Madre de Dios, Cristina no puede confiar en esa chica”, “¿qué? ¿Cómo que Serrath también se metió con Cristina?”, “Esa tipa está mal. Ya llegó a un nivel de dem3ncia heavy (fuerte)”, “Cristina, mira, a la que tu llamas ‘hermanita’ en shock con lo víbora, malintencionada que es, cuídate de amistades así”, son algunos de los comentarios de usuarios de redes.

Checa: Mario Bezares despotrica contra Diego Boneta tras el estreno de ‘¿Quién lo mató?’: “¿Cuál es tu hambre?”

En las capturas se lee el juego que quería hacer en LCDLF / Twitter

Natalia Alcocer expone mensajes de Serrath

Además, Natalia Alcocer también ya sacó las pruebas de que su novio no coqueteó con Serrath como ella lo aseguraba y difundió las capturas de pantalla del chat donde él le pide que deje de hablar mal de su pareja: “… estamos tocando, que es el de la imagen en realities y cómo te has desarrollado en ellos. No dice que seas cabalmente sana en su totalidad tampoco. Entonces, te pido por favor respeto y no te dirijas hacia mí hablando así de la mamá de mi hija. Te agradezco mucho. De corazón espero que tengas una linda vida y muchas bendiciones. Cuídate!”, se lee en el mensaje que le escribió el novio de Natalia a Serrath en respuesta a un mensaje de ella diciendo: “Qué onda con tu mujer! Está medio chiflada”.

Por último, Serrath contestó: “Bueno, coméntale que yo jamás te escribí para tirarte el rollo, dile que tú en su tiempo me invitaste a salir. Porque eso anda diciendo en los camerinos. Bendiciones”.