Cazzu y Nodal: la infidelidad tocó una vez más a la puerta del amor; “No hay forma de que pueda cambiar”

A raíz de que Christian Nodal de 25, y Julieta Cazzu, de 30, anunciaron su separación después de dos años y menos de ocho meses del nacimiento de su hija, platicamos con un amigo cercano a la expareja y nos dijo que él es ojo alegre, y que esa fue la razón por la que, supuestamente, terminaron su relación.

Christian Nodal y Cazzu anuncia su separación en redes sociales / Instagram: @nodal /@cazzu

¿Por qué terminaron Cazzu y Christian Nodal?

“El truene se debió a muchos factores y uno de ellos fue la distancia. Ella se quedó con la niña y él se fue a trabajar por el mundo. Pasaron de dedicarse mucho tiempo juntos, a verse esporádicamente. Como dicen por ahí: ‘Amor de lejos es de pensarse”.

La fuente agregó: “Súmale que Nodal es mujeriego. Él no puede estar junto a una mujer atractiva... porque se le mueven las hormonas. Cazzu no puede estar todo el tiempo cuidando lo que él hace. Es un chavo joven, guapo y adinerado que quiere vivir la vida loca. Esa fue otra de las razones por las cuales cortaron su relación. Cazzu es una mujer madura. Imagínate estar pensando: ¿Ahora qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Me estará poniendo el cuerno?”

‘Más vale un buen arreglo que un mal pleito'; Cazzu y Nodal acordaron la separación

“No es la primera vez que le llega a Cazzu información de que, supuestamente, Nodal le pone el cuerno. Digamos que fue la gota que derramó el vaso. Ella le aguantó mucho, pero entendió que eso no va a cambiar. Y así fue como, de mutuo acuerdo, tomaron la decisión de separarse. Como dice el dicho ‘Más vale un buen arreglo que un mal pleito’

“Nodal le fue infiel a Cazzu y no me sorprende. Las mujeres que lo rodean le dan entrada. No hay forma de que él pueda cambiar. Tiene que madurar”.

“Todos sabemos cómo es Nodal. Antes decía con una sonrisa pícara que su amor platónico era Cazzu. Después de tiempo cumplió su objetivo y terminaron juntos…. Seguirá conquistando mujeres hasta que llegue la indicada y lo aplaque”. La fuente reveló que el cantante mexicano no ha descuidado a su hija. “Es un excelente padre. Ha trabajado duro para darle lo mejor. La consiente mucho. Puedo meter las manos al fuego por él, porque sé que jamás la descuidará. Es su adoración”.

Christian Nodal y Cazzu dándole un beso su bebé / Instagram: @cazzu / @nodal

El amor no acabó pero la pero Nodal “no tiene freno”

“La decisión que tomaron de separarse fue complicada. Nodal sigue amando a Cazzu y viceversa. Sin embargo, su relajo y su forma de pensar lo han llevado a tomar decisiones que no están padres. Ella evidentemente está más centrada, busca fidelidad y a un hombre que sea para siempre”. “No hace mucho lo encontraron con la cantante Estevie y estaba muy sonriente. Hasta la tomó de la cintura. Nodal no tiene freno y creo que eso seguirá jugando en su contra”, concluyó.

