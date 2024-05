Wendy Guevara ingresará a quirófano y piden oraciones; esto se sabe de su estado de salud

Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’ será llevada al quirófano en unas horas de sentir un fuerte dolor abdominal.

Su médico encendió las alarmas pidiendo oraciones para la querida influencer, quien deberá ser operada en unos momentos.

En redes sociales, el doctor indicó que la famosa comenzó a tener fuertes dolores abdominales que duraron por varios días y por este motivo deberá someterse a una operación que no puede esperar más.

Pidieron oraciones por la influencer para que se recupere pronto / Instagram: @ soywendyguevaraoficial

¿Qué le pasó a Wendy Guevara y por qué la tienen que operar?

El doctor Jesús Montoya le comentó a Wendy en un video publicado en redes sociales luego de que le manifestara los síntomas, que se podría tratar de un problema en la vesícula.

De esta manera le solicitó hacerse una revisión y exámenes para determinar si se trata de eso y poder hacer un diagnóstico.

En las últimas horas, Salmita, uno de los amigos de Wendy confirmó que la influencer será operada, aunque no se reveló el diagnóstico y aseguró que será el lunes cuando Wendy entre a cirugía.

En medio de esto, solicitaron oraciones para Wendy para que pueda recuperar su salud lo más pronto posible.

El doctor de Wendy pidió oraciones / Instagram

Operación de Wendy Guevara fue un éxito

La influencer se dijo nerviosa momentos antes de entrar al quirófano. Wendy entró aproximadamente a las 8 de la noche de este domingo en su natal León a cirugía y no fue el lunes como se esperaba.

En TVNotas pudimos conocer que la influencer salió bien de la cirugía y le quitaron la vesícula.

Wendy subió algunas historias en el hospital / Instagram

“Bebés ya voy a entrar a cirugía... estoy toda nerviosa hermanas, con ganas de llorar porque ya ven que soy muy miedosa para esto, para esto sí soy miedosa”, dijo momentos antes de ser operada.

Y confirmó que se trataba de piedras en la vesícula que podían derivar en pancreatitis: “El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopia, porque si esa piedra se me va para el páncreas me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo. Vamos a ver si me operen aquí o si no hay chance, que me lleven a otro hospital”, indicó.